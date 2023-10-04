賢伉儷慶生捐「車救神器」給消防 桃園首組要價150萬

桃園一對賢伉儷趁著今年生日，以逝世父親遺產回饋社會，購入「車救神器」三用防水電動破壞剪，獻給桃園市消防局第一大隊八德消防分隊。對此八德分隊相當感激，電動器材市價高達150萬元，能夠大幅提昇救災效率及節省人力，也是全桃園第一組，讓這份捐贈成為夫妻倆最棒的生日禮物。

八德分隊表示，今獲贈泰奇股份有限公司董事長康小姐及洪先生捐贈的Lucas防水電動油壓剪、撐開器及推頂桿；康小姐的父親去年過世，讓她深刻體悟生命的無常與珍貴，並想起看過的台劇「火神的眼淚」，有感消防員不斷奮戰的精神加深了她對消防隊辛勞付出的敬意，因此決定將父親留下的財產購置一批器材給消防隊表達感激。

這組德國進口三用防水電動破壞剪擁有頂規的性能和功能，市價高達150萬元，具有撐開、剪斷與頂舉的效果，在車禍現場有患者夾困時能幫助受困者快速脫離；有別於傳統油壓器材，需多個部件於現場組裝才能發動且耗力費時，保養起來也相當麻煩，電動破壞器材不但操作簡單，也能大幅提昇救災現場效率及節省人力。

八德消防分隊指出，康小姐4月14日生日時選擇贈予隊上珍貴的裝備器材，剛好丈夫10月4日生日前夕到貨並完成捐贈，讓這份捐贈成為他們彼此間最棒的生日禮物，並表示這份捐贈象徵了家庭的愛心、對逝去親人的思念，以及對社會的貢獻精神。

八德消防分隊長鄭仁豪表示，感謝賢伉儷將珍貴的生日禮物贈予八德分隊，傳統的破壞器材較為笨重，不利於消防人員搬運及操作；八德轄內未來將增設國道三號大鶯豐德交流道，捷運綠線也在施工中，這次受贈電動破壞剪加入救援行列後，將大幅提升車禍救助量能，可謂超前部署、防範未然。