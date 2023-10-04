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苗栗段昨夜不平靜 國1砂石車火燒車、國3轎車自撞2傷

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國3南下苗栗通霄段143.6公里處昨晚7點多發生轎車自撞，現場一度傳出有乘客一度拋出車外，躺在車道上，幸駕駛與男乘客僅受輕傷送醫；另外，國1南下120公里頭屋段，昨晚11點多一輛砂石車，因引擎故障起火燃燒，駕駛即時逃生，無人傷亡。

國道警方表示，國3肇事轎車由內側車道變換至外側車道欲下交流道，因天雨路滑，一時操作不當失控側翻於減速車道，整輛車撞斷護欄幾乎全毀，側翻在路肩車道，造成車內駕駛及乘客共2人受輕傷送部立苗栗醫院治療。而國1砂石車則是車輛故障停於外側路肩後，引擎冒煙起火，幸未與他車發生事故，隨後火勢由消防隊撲滅，車輛也於凌晨1點左右排除，無人受傷。

呼籲駕駛人駕車時應隨時注意車前狀況，與前車保持安全距離，變換車道應循序依序變換，並遵守速限行駛；同時應做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應盡速下車至護欄外或安全處所待援，切勿停留在車道上，並利用1968專線或110通報處理。

國1頭屋段砂石車因引擎故障起火，車頭被大火燒毀，幸駕駛即時逃生，無人傷亡。圖／警方提供
國1頭屋段砂石車因引擎故障起火，車頭被大火燒毀，幸駕駛即時逃生，無人傷亡。圖／警方提供
國3肇事轎車疑因操作不當失控肇事，整輛車撞斷護欄幾乎全毀，側翻在路肩車道。圖／警方提供
國3肇事轎車疑因操作不當失控肇事，整輛車撞斷護欄幾乎全毀，側翻在路肩車道。圖／警方提供

車道 國道 火燒車 車禍

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