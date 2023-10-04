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基隆市2消防員前進日本靜岡消防學校取經 精進技能

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市消防局消防員杜亨和詹能傑，本月前往日本靜岡縣消防學校接受為期4周訓練。課程包括安全管理、災害救助對策、救助訓練以及綜合訓練等11種課程，借重日本救助技術以及安全管理理念，精進消防技能，回國後再與同仁分享。

消防局表示，日本的消防學校或訓練單位極少同意接納外國人參與完整消防訓練，杜亨和詹能傑是國內首次參加日本完整消防救助訓練的消防員。

日本靜岡縣消防學校第40期消防救助訓練，10月2日開課為期4周，總訓練時數140小時。消防局長向永財期勉兩人，把握前往靜岡縣消防學校接受救助訓練的機會，努力學習日本救助技術和安全管理理念。

杜亨是中山分隊消防員，具有救助隊及EMT2證照，也是特搜隊人員，擁有日文檢定N2語文能力資格。詹能傑來自信義消防分隊，也是特搜隊員，具有EMT2證照及消防設備士資格。兩人分別累積11年及17年的消防經驗，參與過多次救助及救災任務，本月攜帶個人裝備器材前往日本參加訓練課程。

基隆市災害防救辦公室與日本靜岡縣危機管理部，2014年起開始交流防災工作，雙方已有9年情誼。消防局與靜岡縣消防學校交流多年，逐漸累積彼此間信賴關係，促成2名消防員本月前往日本接受完整消防訓練。

基隆市消防局派遣消防員杜亨和詹能傑前往日本靜岡縣消防學校受訓，希望借重日本救助技術以及安全管理理念，精進消防技能。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局派遣消防員杜亨和詹能傑前往日本靜岡縣消防學校受訓，希望借重日本救助技術以及安全管理理念，精進消防技能。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局派遣消防員杜亨和詹能傑前往日本靜岡縣消防學校受訓，希望借重日本救助技術以及安全管理理念，精進消防技能。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局派遣消防員杜亨和詹能傑前往日本靜岡縣消防學校受訓，希望借重日本救助技術以及安全管理理念，精進消防技能。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局派遣消防員杜亨和詹能傑前往日本靜岡縣消防學校受訓，希望借重日本救助技術以及安全管理理念，精進消防技能。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局派遣消防員杜亨和詹能傑前往日本靜岡縣消防學校受訓，希望借重日本救助技術以及安全管理理念，精進消防技能。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局派遣消防員杜亨和詹能傑前往日本靜岡縣消防學校受訓，希望借重日本救助技術以及安全管理理念，精進消防技能。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局派遣消防員杜亨和詹能傑前往日本靜岡縣消防學校受訓，希望借重日本救助技術以及安全管理理念，精進消防技能。圖／基隆市消防局提供

日本 消防員 基隆

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