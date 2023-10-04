基隆市2消防員前進日本靜岡消防學校取經 精進技能

基隆市消防局消防員杜亨和詹能傑，本月前往日本靜岡縣消防學校接受為期4周訓練。課程包括安全管理、災害救助對策、救助訓練以及綜合訓練等11種課程，借重日本救助技術以及安全管理理念，精進消防技能，回國後再與同仁分享。

消防局表示，日本的消防學校或訓練單位極少同意接納外國人參與完整消防訓練，杜亨和詹能傑是國內首次參加日本完整消防救助訓練的消防員。

日本靜岡縣消防學校第40期消防救助訓練，10月2日開課為期4周，總訓練時數140小時。消防局長向永財期勉兩人，把握前往靜岡縣消防學校接受救助訓練的機會，努力學習日本救助技術和安全管理理念。

杜亨是中山分隊消防員，具有救助隊及EMT2證照，也是特搜隊人員，擁有日文檢定N2語文能力資格。詹能傑來自信義消防分隊，也是特搜隊員，具有EMT2證照及消防設備士資格。兩人分別累積11年及17年的消防經驗，參與過多次救助及救災任務，本月攜帶個人裝備器材前往日本參加訓練課程。

基隆市災害防救辦公室與日本靜岡縣危機管理部，2014年起開始交流防災工作，雙方已有9年情誼。消防局與靜岡縣消防學校交流多年，逐漸累積彼此間信賴關係，促成2名消防員本月前往日本接受完整消防訓練。