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高雄鳳山軍用輸油管洩漏傳異味 軍方說話了
高雄市鳳山區昨晚傳出異味，環保局測出有正庚烷化合物數值，查出軍方油料管輸油洩漏，經緊急關閉輸油管閥門，沖水稀釋後，直到今天凌晨才解除危機。國軍第四作戰區今天上午以新聞稿，對輸油滲漏表達歉意。
國軍第四作戰區今天表示，昨天汽油洩漏異味，是第四作戰區所轄四支部鳳山油料分庫屏東作業組，昨天實施油料管輸油，在鳳山區建國路二段及經武路口疑似油料洩漏，立即停止作業、關閉管線。
第四作戰區指出，經指派高階幹部赴現場掌握狀況、溝通協處，並採取封鎖現場、勘查及交通管制等安全措施，另通知中油公司開挖、查修管線，保障周邊地區及民眾安全。第四作戰區也對輸油滲漏表示歉意，積極執行後續維修作業，並協同地方政府，確保安全無虞後，再行復工，確保輸油作業安全。
高雄市消防局昨晚8時許接獲報案，指鳳山區建國二路與經武路口，有聞到濃烈的油味，派人車趕往處理，環保局也接獲里長反映，派員到場偵測氣體，測出正庚烷數值，才查出軍方管線洩漏油料，通知軍方及中油橋頭供油中心關閉輸油閥門，直到今天凌晨才解除危機。
高雄市環保局對軍方輸送油料洩漏，產生惡臭，認為違反空汙法第32條規定，裁處10萬元至500萬元罰鍰。
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