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又見行人地獄？女業務駕車左轉未禮讓 8旬婦遭撞送醫未脫險

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市郭姓女子今上午開車要上班，左轉時撞倒步行行人穿越道的8旬張姓老婦，張婦重傷送醫住院未脫險。警方查出，當時雙方號誌均為綠燈，初判郭未暫停讓行人先行通過而肇事，依過失傷害罪函送。

警方調查，41歲郭姓女子從事業務，今上午從北市松山區住家出門開車要到南港區上班，8點多行經松山寶清街89巷，左轉寶清街時撞倒步行行人穿越道的81歲張姓老婦，再撞擊停放路旁紅線一輛汽車，張的頭、頸部受傷被送醫急救。

郭稱，未看見行人；張的家屬提告過失傷害，指當時張買完菜準備返家。依道路交通管理處罰條例，駕駛汽車行近行人穿越道，有行人穿越時不暫停讓行人先行通過，肇事致人死傷，處七千二百元以上三萬六千元以下罰鍰，警方將視調查結果舉發。

台北市郭姓女子開車撞倒步行行人穿越道的8旬張姓老婦，張重傷被送醫住院未脫險，警方初判郭未暫停讓行人先行通過而肇事。記者李奕昕／翻攝
台北市郭姓女子開車撞倒步行行人穿越道的8旬張姓老婦，張重傷被送醫住院未脫險，警方初判郭未暫停讓行人先行通過而肇事。記者李奕昕／翻攝

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