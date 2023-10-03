又見行人地獄？女業務駕車左轉未禮讓 8旬婦遭撞送醫未脫險

台北市郭姓女子今上午開車要上班，左轉時撞倒步行行人穿越道的8旬張姓老婦，張婦重傷送醫住院未脫險。警方查出，當時雙方號誌均為綠燈，初判郭未暫停讓行人先行通過而肇事，依過失傷害罪函送。

警方調查，41歲郭姓女子從事業務，今上午從北市松山區住家出門開車要到南港區上班，8點多行經松山寶清街89巷，左轉寶清街時撞倒步行行人穿越道的81歲張姓老婦，再撞擊停放路旁紅線一輛汽車，張的頭、頸部受傷被送醫急救。