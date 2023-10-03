高雄某商旅飯店房間驚見針孔攝影機 警追查裝機者

陳姓男子投宿高雄市前金區某商旅飯店，發現電視機後方竟閃爍可疑紅光，發覺疑似偷拍鏡頭，報警拆出鏡頭，貼網質疑「這個是偷拍鏡頭嗎？」已由警方查辦中。

據了解，9月24日晚間，1名約25歲的陳姓男子獨自投宿高雄市前金區七賢二路某商旅，他在Dcard網路社群貼上這個小型攝影機照片，留言表示，要使用熱水瓶尋找插座時，無意間發現了電視後面有這個小東西在閃紅光，當下因為好奇心就拿起來看，不太確定是不是偷拍鏡頭。

後來陳姓男子報警，警方到場檢視，拆開發現確認是小型攝影機。

今天晚間高雄市警新興分局表示，這個小型攝影機裝在房間電視機後方的角落，機器積塵已久已無運作，經檢視記憶卡，確認並無拍攝到旅舍房內畫面，也無其他私密影像，警方將持續追查，釐清這個小型攝影機來源，並調查有無其他不法。