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高雄某商旅飯店房間驚見針孔攝影機 警追查裝機者
陳姓男子投宿高雄市前金區某商旅飯店，發現電視機後方竟閃爍可疑紅光，發覺疑似偷拍鏡頭，報警拆出鏡頭，貼網質疑「這個是偷拍鏡頭嗎？」已由警方查辦中。
據了解，9月24日晚間，1名約25歲的陳姓男子獨自投宿高雄市前金區七賢二路某商旅，他在Dcard網路社群貼上這個小型攝影機照片，留言表示，要使用熱水瓶尋找插座時，無意間發現了電視後面有這個小東西在閃紅光，當下因為好奇心就拿起來看，不太確定是不是偷拍鏡頭。
後來陳姓男子報警，警方到場檢視，拆開發現確認是小型攝影機。
今天晚間高雄市警新興分局表示，這個小型攝影機裝在房間電視機後方的角落，機器積塵已久已無運作，經檢視記憶卡，確認並無拍攝到旅舍房內畫面，也無其他私密影像，警方將持續追查，釐清這個小型攝影機來源，並調查有無其他不法。
警方表示，無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開活動、言論、談話或身體隱私部位，涉刑法第315條之1妨害秘密罪，切勿以身試法。
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