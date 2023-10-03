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士林怪男持木條揮舞喊「我要打妳」 被管束後再挨告移送法辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓男子本月1日持木條在台北市士林區馬路上胡亂揮舞，甚至對一名婦人喊「我要打妳」，員警到場，考量林有傷人之餘執行管束，事後通知家屬帶回。被恐嚇的婦女因心生畏懼，昨天晚上至派出所提告恐嚇罪，警方受理後知林男到案，依法送辦。

警方10月1日中午12點多獲報，士林區克強路與磺溪街口有民眾手持木條揮舞，趕至現場找到林男（45歲），考量他精神狀況不穩定且有傷人之餘，依法管束將人帶回派出所。

當下民眾僅報案揮舞狀況，未有人提告，警方也確認沒人受傷，觀察林男在派出所管束期間精神狀況趨於平穩，警方通報119派人評估狀況，確認無虞通知他同住爸爸將人領回。

當下被林男恐嚇「我要打妳」的婦人事後知悉他是當地人，昨天至派出所提告恐嚇罪，警方依規定受理，今天通知林男到案說明。林男警詢時稱飼養的愛犬過世，心情不好才拿路邊撿來的木條揮舞，經查他常有精神不穩狀況，警詢後依恐嚇罪函送法辦。

士林警分局呼籲，遇有糾紛請保持理性處理，勿有脫序行為，以確保雙方安全，並避免事故發生，另本案已通報相關單位強化社會安全網絡，本所並將加強周邊巡邏，以維社區安全。

台北市士林區日前有民眾持木條在馬路上揮舞，警方獲報到場管束，事後函送法辦。記者翁至成／翻攝
台北市士林區日前有民眾持木條在馬路上揮舞，警方獲報到場管束，事後函送法辦。記者翁至成／翻攝

恐嚇 提告

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