台南某大學驚傳墜樓意外 24歲女大生5樓墜落急送醫
台南一所大學驚傳大學生墜樓意外，年約24歲女子疑似精神狀況不佳，從宿舍5樓墜落，台南市消防局獲報，馬上出動消防車及救護車前往搶救，身上無明顯外傷，消防人員馬上緊急救護，送往成大醫院救治。至於墜樓原因，警方表示正調查處理中。
此起意外事發時間在下午3點16分，台南一所大學24歲女大學生疑似精神狀況不佳，從學校宿舍5樓墜落，先跌落樹緩衝，後來摔落草地。
台南市消防局獲報，馬上出動消防車及救護車前往搶救，女大生無明顯外傷，不過意識模糊，救護人員緊急救護後，送往成大醫院救治。警方表示，詳細墜樓原因，有待調查釐清。
校方表示，事發當下由校安中心協助救護人員送至成大醫院，目前女大生意識逐漸清楚，家長已到醫院陪同。
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