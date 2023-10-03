運將小心！詐騙集團新手法計程車司機意外成車手
詐騙集團出新招，利用不知情的計程車司機充當取款車手，二度取款時遭埋伏警員查獲，進一步追查，意外發現是計程車司機，當事人雖喊冤，警詢後仍依詐欺罪嫌送辦。
台南市新營警分局說，轄區太宮派出所日前接獲民眾報案，詐騙集團疑似利用猜猜我是誰-假冒親友手法，向其詐騙10萬元得手後，又再次相約取款3萬元。員警獲報前往取款地點埋伏，當場查獲取款車手，竟為計程車司機，司機稱不知情仍遭送辦。
經調查，該林姓計程車司機於車隊APP接單後，客戶透過電話稱，自己在高雄看守所急需交保金，請林前往新營地區向朋友取款10萬元，並要求將錢送到高雄看守所，林稱路程太遠後，該客戶（詐騙集團）請司機取款後匯款9萬9000元到提供帳號內，另外1000元為酬金。
林姓司機不疑有炸，對方又要求第二次前往取款，當場被埋伏的員警查獲，林姓司機詢後被依詐欺罪嫌函送南檢偵辦。
新營警分局長顏勤峰提醒，警方將利用各種機會向轄內車行及計程車司機宣導，避免被詐騙集團利用。同時呼籲「猜猜我是誰」詐騙手法由來已久，務必再撥打一通電話給對方求證，甚至要求本人面交，以免浪費自己的善心與金錢，面對不合比例或異常獲利，民眾應提高警覺小心查證，避免受騙或誤觸法網。
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