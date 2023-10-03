台一線與轄區易肇事路段 今天起加強取締
台南部分路段肇事率居高不下，重點區永康警分局以轄區各派出所1至8月交通事故分析，今天公告各所前3大易肇事路段、路口共21處及台1線省道11處路口易肇事圖表，將加派員警取締違規。另9月交通安全月A2人傷交通事故540件，較去年同期576件下降36件。
交通組組長葉敏旭表示，各派出所3易肇事路段列為勤務編排及警力運用參考；上、下班時段車流量較多的台1線「中華路路段7處」及「中正南路路段4處」等11處易肇事路口，每日下午4點到晚上8點加強巡邏違規取締，防制交通事故。
分局長甘炎民呼籲民眾行經易肇事路段及路口，行車或走路時應全神貫注，遵守交通規則，警方也會針對危險路段及路口，加強取締違規停車、闖紅燈、超速及機車未依規定兩段式左轉等交通違規，運用精準執法，保障人民生命、財產安全，養成民眾良好的駕駛習慣減少交通事故。
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