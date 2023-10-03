彰化老翁出門隨即失蹤28天 家屬不放棄希望懸賞20萬元尋人
彰化福興鄉一名68歲楊姓老翁在9月6日從住處騎腳踏車離家後即告失蹤，警方報獲報後立即通報轄區各所動員警力調閱監視器及巡邏人員在轄區各角落協尋，仍音訊全無，就在中度颱風小犬進逼下，家屬相當憂心，今天指出將懸賞20萬元尋人獎金。
楊姓老翁家屬連日來心急如焚，還求神問卜，「真的非常擔心他的狀況！」家屬表示，從9月初失蹤到現在已經將近1個月，楊姓老翁算健康，但騎車出門當天打赤膊，身上也沒帶錢，加上又有失智，颱風即將來襲，讓人擔心，不放棄一絲希望，現在拜託大家幫忙，「找到人請拉住並報警」。
楊姓老翁6日下午騎著橘色單車出門買樂透彩，又到親戚家拿信，卻徹夜未歸，家人緊急報警協尋，彰化及雲林的警方及消防人員近1個月來都未放棄找尋楊姓老翁，調查出楊姓老翁9月6日從福興鄉住處騎腳踏車離家後，第2天就出現在雲林縣濁水溪河床，移動範圍長達上百公里。
警方表示，老翁當時未穿上衣、灰色短褲、藍色拖鞋、白髮，騎乘橘色捷安特自行車，民眾若有發現楊民行蹤，請與警方連繫。
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