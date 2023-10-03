國道上沒繫安全帶挨罰3千 苦主怒PO照片嗆搶錢

南投一名余姓民眾日前開車行經國道6號，事後竟收到一張未繫安全帶的罰單，但他堅持自己有繫安全帶，更因國道警方舉報的照片超級模糊，氣得他將照片PO網直嗆「搶錢」；國道警方則表示，有異議可申訴，將提供原檔給監理單位核對。

據了解，該名余姓民眾雖家住北部，但不定期回南投國姓老家整理環境，平時往返就是駕車行駛國道六號，未料近期卻收到一張3000元罰單，指他在8月27日下午2時許行駛於國六西行線14K處未繫安全帶，已違反道交條例而開單舉發。

但因該張罰單檢附照片超模糊，且余男堅持絕對有繫安全帶才上路，氣得他今將罰單照片PO上臉書社團「埔里人通通加近來」，並貼文抱怨，「真的很不爽，習慣開車的我一上車就繫安全帶，竟然被開這種罰單，真的吐血，搶錢也不是這樣。」

余姓民眾也解釋，若被開超速可能是疏忽多踩油門，但被開未繫安全帶真的很冤，因為他的車有安全帶提醒裝置，若未繫安全帶，警示聲會叫整路，況且他很怕死，更怕沒錢，早已養成上車就繫安全帶的習慣，所以他一定有繫，被罰得很冤枉。

而因余男被開單的照片相當模糊，也引發網友熱議，有人覺得看起像沒繫，也有不少人覺得拍得那麼不清楚也能舉發開罰，質疑警方是不是亂槍打鳥，看準民眾怕麻煩，大多會摸摸鼻子乖乖繳費，因此建議他一定要申訴到底。