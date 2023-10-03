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影／交通事故坐聽老翁長篇碎念 網友歪樓：女司機滿正的！

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨天發生一起小擦撞交通事故，計程車年輕女司機報警引起對方老伯不爽，在等候員警的片刻劈里啪啦碎念至少3、4分鐘，事後行車記錄影片上字幕說明被貼上網，網友看錯重點歪樓留言：女司機滿正的！文筆好，很有才！

事發在昨天下午3時許，多元計程車於新莊區沿新北大道慢車道往三重方向直行，到了思源路口，同向由73歲陳姓老翁駕駛的小轎車，卻從快車道蠕行想要直接違規右轉。

計程車看對方停下，原想繞過繼續直行，不料老翁竟又緩緩前進，接著又再倒車，導致計程車左前車頭烤漆輕微刮傷。

女司機短暫下車查看車損即報案，坐回車內等候員警到場，年長整整40歲的老翁卻不爽她報警，想要賠錢私了，站在門邊持續碎念至少3、4分鐘，「社會的東西不是你想像的那麼簡單」、「警察我也不怕啦」、「我開了50年的車」。

女司機靜坐聽訓，偶而被老翁的胡謅辯解逗得露出苦笑，甚至忍不住回嗆：「你趕時間就不要違規」，整個過程都被行車記錄器的車內鏡頭完整錄下。直到員警趕抵，原來老翁在車內堆滿塑膠籃子，連右前座椅也堆到遮蔽車窗玻璃，難怪看不到外面狀況，卻還想違規右轉。

事後行車記錄影片將老翁說話內容打上字幕，再加上女司機的心得分享，被上傳到網路平台，令網友很難不注意到女司機聽訓的表情變化，還有人看錯重點歪樓留言：女司機滿正的！

警方指出，陳姓老翁未依規定轉彎，依道路交通管理處罰條例第48條第一項第二款開單舉發，將處600元以上1800元以下罰鍰。

多元計程車女司機坐在車內聽肇事老翁長篇胡謅訓話，時而被激怒、時而被逗笑。圖／翻攝社會事新聞影音
多元計程車女司機坐在車內聽肇事老翁長篇胡謅訓話，時而被激怒、時而被逗笑。圖／翻攝社會事新聞影音
女司機的行車記錄影片將老翁說話內容打上字幕，再加上她的心得分享，被上傳網路平台，令網友很難不注意到女司機的表情變化。圖／翻攝社會事新聞影音
女司機的行車記錄影片將老翁說話內容打上字幕，再加上她的心得分享，被上傳網路平台，令網友很難不注意到女司機的表情變化。圖／翻攝社會事新聞影音
多元計程車女司機坐在車內聽肇事老翁長篇胡謅辯解，時而被逗笑，偶而也被激怒。圖／翻攝社會事新聞影音
多元計程車女司機坐在車內聽肇事老翁長篇胡謅辯解，時而被逗笑，偶而也被激怒。圖／翻攝社會事新聞影音
原來老翁在車內堆滿塑膠籃子，連右前座椅也堆到遮蔽車窗玻璃，難怪看不到外面狀況，卻還想違規右轉，肇事不想報警想賠錢私了。記者林昭彰／翻攝
原來老翁在車內堆滿塑膠籃子，連右前座椅也堆到遮蔽車窗玻璃，難怪看不到外面狀況，卻還想違規右轉，肇事不想報警想賠錢私了。記者林昭彰／翻攝
原來老翁在車內堆滿塑膠籃子，連右前座椅也堆到遮蔽車窗玻璃，難怪看不到外面狀況，卻還想違規右轉，肇事不想報警想賠錢私了。記者林昭彰／翻攝
原來老翁在車內堆滿塑膠籃子，連右前座椅也堆到遮蔽車窗玻璃，難怪看不到外面狀況，卻還想違規右轉，肇事不想報警想賠錢私了。記者林昭彰／翻攝

計程車

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