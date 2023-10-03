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颱風逼近雲林沿海刮強風 男子散步竟被吹落海

中央社／ 雲林縣3日電

小犬颱風接近，雲林沿海地區刮強風，昨天傍晚1名男子在口湖鄉箔子寮漁港散步時，突然遭強風吹襲落海，海巡署獲報順利將人救上岸，呼籲民眾近日於港區或岸際活動時，要特別小心。

海巡署中部分署第四岸巡隊今天發布新聞稿表示，箔子寮安檢所於昨日下午4時許接獲民眾通報，其友人於箔子寮漁港上架區不慎落海，請求海巡署協助救援。

箔子寮安檢所長蔡尚融立即率1車3員前往現場救援，並運用救生圈及魚雷浮標將落水男子引導至岸際，最後以繩結支撐，成功將民眾救起。

蔡尚融說，該男子於港區行走時，遭瞬間強風吹襲而跌落港區，身體已無大礙無需就醫，自行離開返家。呼籲民眾近日因颱風來襲，於港區或岸際活動時要特別小心，儘量避免在海邊活動。

海巡署 小犬颱風 安檢

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