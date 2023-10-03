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高雄搖搖馬2度遇竊 機主越洋報警還沒回國偷兒已落網

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市小港區放在某診所外的搖搖馬遇竊，葉姓男子2度撬開搖搖馬投幣箱，涉嫌偷走零錢後逃逸。不巧搖搖馬機台台主出國，從遠端連線畫面發現搖搖馬遇竊，打越洋電話報警，員警調閱相關監錄畫面，一眼認出葉涉案。

據了解，10月1日上午，高雄市警小港分局漢民派出所接獲越洋電話，搖搖馬機主葉姓男子在電話報案，說他人在國外，但透過手機遠端連線監視器，發現他放在小港區漢民路某診所前的搖搖馬遇竊，同1名穿著黃色上衣的男子在9月29日上午7時、晚間9時，撬開搖搖馬的投幣箱，偷走零錢。

警方據報，立即調閱周邊監錄系統畫面，發現為有多次竊盜前科的葉姓男子（55歲）涉案，昨天凌晨1時許，漢民所員警巡邏時，經過小港區漢民路與二苓路口，正撞見葉姓男子，立即帶他回所調查。

葉自知東窗事發，承認拿螺絲起子撬開搖搖馬投幣箱偷錢，2次共偷得4000元。警方以通訊軟體，通知葉姓機主抓到人，機主又喜又驚，說他還沒回國，警方就抓到人，效率太高了。全案由警方依竊盜罪嫌移送法辦。

葉姓男子向員警說明他撬開搖搖馬的投幣箱，偷走零錢。記者林保光／翻攝
葉姓男子向員警說明他撬開搖搖馬的投幣箱，偷走零錢。記者林保光／翻攝

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