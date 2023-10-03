桃捷綠線工安意外釀3傷 重2百噸吊車傾斜翻覆原因曝光
桃園市大園區捷運綠線工程G14站接近菓林路段，昨晚10點發生一輛重達200噸的施工吊車吊掛重物不慎傾斜翻覆，壓毀路過的貨車及小客車，所幸吊車及2輛受波及駕駛僅輕傷，經連夜搶救現場於上午恢復通車。桃園捷運工程局表示，當時現場並無施工，是準備前置作業時吊車撐座下「土質鬆軟」才導致傾倒，承包廠商後續將慰問傷者。
桃園市大園區三民路二段與坑菓路口捷運施工處，昨晚9點58分重達200噸的大陸工程協力廠商吊車正在起吊12噸重的配重塊，結果旋轉時右前方撐座突然軟塌，造成整輛吊車重心不穩傾斜翻倒，當場壓爛一旁路過的貨車及小客車，連測速照相機也被撞歪。
還好36歲林姓吊車駕駛僅左腳擦挫傷，送往長庚醫院就醫，無生命危險；另吊車傾倒波及的小客車駕駛及貨車駕駛則是手臂擦挫傷，經就醫後無大礙，已返家休息。警方獲報到場立即於現場實施單向封鎖三民路二段往竹圍方向車輛流；三民路二段另一側道路，則實施單線雙方通行。
捷工局副總工程司魏光譽說明，事發當時工地並沒有在施工，是吊車正準備移動到三民路上的另一處工地，因此準備前置作業，要將重12噸的配重塊吊到卡車上運往下個地點，沒想到右前方撐座「土質鬆軟」突然軟塌，導致重心不穩傾倒。
經連夜搶救，現場路段於今上午7點50分恢復通車，魏光譽表示，因事故吊車目前無法發動，先移至路肩並將吊臂拆除，已請吊車公司派員維修至可發動後再移離現場，預計1至2天內完成。
據了解，桃捷綠線工程若有出動吊車到工地施工，事先都會檢查現場撐座土質，但因昨晚並非施工，疑因吊車前置作業檢查疏忽，才造成翻覆意外並壓毀2輛路過車輛，還好沒有造成更嚴重死傷，對此北區職安中心已介入調查，有待進一步釐清。
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