影／待業男暗夜偷電纜 躲廢工寮過夜曝蹤
待業中的高姓男子摸黑到建築工地，硬是扯下工地90公尺長的電纜線，被工地內的監錄系統錄下畫面。警方據報，查出他藏匿廢工寮，追捕他到案，發覺他涉嫌偷電纜去變賣，將價值4萬元的纜線賤賣2800元，依竊盜罪嫌移送法辦。
據了解，高雄市鳳山區和成路某大樓建案，9月30日營造商工地主任發現，已安裝妥當的電纜遭破壞，約有長達90公尺的電纜線遭竊，向高雄警鳳山警分局報案，表示損失約4萬元。
警方調閱工地監錄系統畫面，發覺1名男子於9月29日深夜11時許，拿著手電筒鬼鬼祟祟進入工地內四處張望，不久監視器畫面不斷搖晃，將監視器轉向，硬是扯下電纜線，偷走電纜線逃逸。
警方擴大調閱相關監錄畫面，一路查出涉案的高姓男子（75歲） 躲到高雄市前鎮區光華三路一處廢棄工寮，10月1日追去工寮，查捕高姓男子到案。高自稱原本也是建築工人，失業後沒錢花才會下手偷電線 ，偷來電線已經變賣2800元花光。昨天警方依竊盜罪嫌將他移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言