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影／待業男暗夜偷電纜 躲廢工寮過夜曝蹤

聯合報／ 記者林保光／即時報導

待業中的高姓男子摸黑到建築工地，硬是扯下工地90公尺長的電纜線，被工地內的監錄系統錄下畫面。警方據報，查出他藏匿廢工寮，追捕他到案，發覺他涉嫌偷電纜去變賣，將價值4萬元的纜線賤賣2800元，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，高雄市鳳山區和成路某大樓建案，9月30日營造商工地主任發現，已安裝妥當的電纜遭破壞，約有長達90公尺的電纜線遭竊，向高雄警鳳山警分局報案，表示損失約4萬元。

警方調閱工地監錄系統畫面，發覺1名男子於9月29日深夜11時許，拿著手電筒鬼鬼祟祟進入工地內四處張望，不久監視器畫面不斷搖晃，將監視器轉向，硬是扯下電纜線，偷走電纜線逃逸。

警方擴大調閱相關監錄畫面，一路查出涉案的高姓男子（75歲） 躲到高雄市前鎮區光華三路一處廢棄工寮，10月1日追去工寮，查捕高姓男子到案。高自稱原本也是建築工人，失業後沒錢花才會下手偷電線 ，偷來電線已經變賣2800元花光。昨天警方依竊盜罪嫌將他移送法辦。

高姓男子摸黑在工地涉嫌偷電纜。記者林保光／翻攝
高姓男子摸黑在工地涉嫌偷電纜。記者林保光／翻攝
高姓男子摸黑在工地涉嫌偷電纜，躲到廢工寮被捕。記者林保光／翻攝
高姓男子摸黑在工地涉嫌偷電纜，躲到廢工寮被捕。記者林保光／翻攝

監視器 偷電 高雄市

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