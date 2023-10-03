台中大里3機車車禍…肇因路口違規設攤 警將全面取締

台中大里陳姓婦人在路口攤販（左）購物，離開時引起3機車車禍。圖／警方提供

台中市大里區慈德與至善路口昨天上午發生一起交通事故，起因於陳姓婦人騎機車在路口攤販購物，離開時恰好路口綠燈亮了，她騎車打算離開，卻被後來同向的林姓市民機車撞上，林因突然停車，又被後方鄒姓女騎士的機車撞上，造成3輛車發生車禍。

警方據報到場，所幸3人都未受傷，因此將3車的肇事責任送交通大隊釐清，若有違規處會開單。但在路口設攤的黃姓男子也因此車禍，被轄區仁化派出所以「未經許可在道路擺設攤位」依道路交通管理處罰條例第82條，處1200元以上、2400元以下罰鍰。

此案在網路上引起頗多討論，但在路口設攤是引起事故的原因之一，霧峰警分局說，以此為例，將針對轄內路口清查，若有違規設攤情形，基於維護用路人安全，將積極清查、取締。

警方也呼籲駕駛人，起步時應使用方向燈提醒後方車輛，並注意左右有無來車，直行車隨時注意車前狀況保持安全距離，確保自身及用路人安全。