前女友約見面又神隱 台中男崩潰躺車道睡覺警來開導

台中市洪姓男子（右）在上月底醉倒在前女友住處社區車道，警方到場後給予協助，聯絡計程車送返。圖／第五警分局提供

台中市洪姓男子在上月底喝醉後，躺在北屯區某社區的車道被住戶通報，警方到場時，洪男情緒崩潰痛哭，泣訴3天前才與女友分手，心情鬱卒喝酒紓壓時，接到前女友電話，跑到女友社區，女友卻神隱，才等到在車道睡著，警方化身心靈導師後，將洪帶回派出所，聯絡計程車送返。

第五警分局四平所警員陳良育、許真維，在上月30日凌晨巡邏時，接獲民眾報案，洪姓男子（27歲）躺在崇德路三段的一棟社區車道，身上有酒味。

警方到場時，洪男渾身酒氣，見到警員時情緒崩潰，泣訴前三天才與女友分手，心情不佳借酒消愁，沒想到前女友又到她住處見面，以為感情還有一線生機，沒想到抵達後，卻遲遲不見前女友身影，才會在車道等到睡著。

警方得知後，變身為心靈導師，開導洪男感情之事不能勉強，或許多一些時間思考才是好事，經警方勸說之後，洪男心情才平復，還向警方承諾「會走出失戀傷痛」，警方聯絡計程車後，將洪男送返住所。

第五警分局呼籲，應留心周圍人的情緒變化，提供必要的支持和協助，以幫助那些可能正處於情緒低谷或困境中的人們，走出傷痛避免意外發生。同時飲酒應適量，且應隨時與親友保持聯繫，減少危險發生。

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