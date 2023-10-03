新北男呆坐4樓屋簷外 見警上樓欲勸阻突墜下重傷送醫
新北市板橋區今天上午發生墜樓意外，1名游姓男子疑因近期情緒低落，上午8時許攀出公寓4樓陽台坐在屋簷外，附近民眾發現後擔心發生意外趕緊報警。警方及救護人員趕抵欲上樓勸阻時，游男突從4樓墜下掉落路面導致四肢多處骨折。救護人員趕緊將他送醫所幸並無生命危險。游男墜樓原因目前正由警方調查。
據了解，住在板橋區1間公寓4樓的游姓男子，今天上午8時突然爬出陽台坐在屋簷外，海山警方接獲報案趕抵現場，見情況危急欲上樓勸阻時，游男突然墜樓直接掉落路面，到場的救護人員趕緊上前檢視游男傷勢，發現他四肢多處骨折但意識清醒，隨即由家屬陪同送醫，所幸並無生命危險。確切墜樓原因仍待警方調查。
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