高雄母女驚險自撞翻覆幸輕傷 怒控遭「逼車」待警釐清

高雄大社區中正路，昨天中午發生母女自撞驚險翻車事故，由於，車上小女孩不到3歲，當場母女二人被緊急送醫救治。女駕駛母親事後臉書貼文怒控，翻車意外起因前方機車逼車使然，但監視器畫面一出，引發網友正反兩方熱議，對此，仁武分局表示，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

仁武分局大社分駐所昨天中午獲報，在大社區中正路325號前發生轎車自撞路旁小貨車意外，所幸，車上30歲許姓女駕駛及乘客2歲邱姓女童皆為輕傷，雙雙由救護人員送往義大醫院救治。