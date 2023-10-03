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高雄母女驚險自撞翻覆幸輕傷 怒控遭「逼車」待警釐清
高雄大社區中正路，昨天中午發生母女自撞驚險翻車事故，由於，車上小女孩不到3歲，當場母女二人被緊急送醫救治。女駕駛母親事後臉書貼文怒控，翻車意外起因前方機車逼車使然，但監視器畫面一出，引發網友正反兩方熱議，對此，仁武分局表示，詳細肇事原因仍待進一步釐清。
仁武分局大社分駐所昨天中午獲報，在大社區中正路325號前發生轎車自撞路旁小貨車意外，所幸，車上30歲許姓女駕駛及乘客2歲邱姓女童皆為輕傷，雙雙由救護人員送往義大醫院救治。
據了解，許女當時酒測值為0，而從監視器看出，許女車前的確有輛機車，從緊靠中線逐漸駛向轎車右方，而過程中，許女車速並未減慢，雙方距離相當靠近，為何許女會自撞停放路邊的小貨車，造成嚴重翻覆，警方表示，詳細肇事原因，仍待進一步釐清。
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