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影／台中熟女停機車闖禍…兩車毀損 她心虛烙跑遭法辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市謝姓女子在上月中旬於北屯區人行道停車時，意外撞倒隔壁的機車後，造成該輛機車撞上路邊停車的賓士車，造成兩車毀損，但謝女認為二車主都不在場，隨即逃逸，賓士車主發現轎車受損後報警，謝女一度辯稱不知駕駛為何人，前天看到監視器畫面後，才承認涉案，警方依法告發。

第五警分局交通分隊警員吳政哲，在上月21日接獲報案，陳姓男子（39歲）稱停放在北屯區崇德路二段停車格內賓士車，右後車尾保桿有受損，懷疑遭人毀損，因此報案。

警方調閱監視器後，案發時是一名機車騎士將機車騎上人行道後欲停車，未料在停車的過程中，先撞倒鄭姓女子（25歲）的機車後，鄭女機車前往傾倒，才會撞上陳男的賓士車。

鄭女在接到警方通知時，直說，不知道機車被人撞倒，只有在取車時發現車牌凹陷、後照鏡歪斜，後續將向肇事的駕駛求償。

警方循線聯絡上涉嫌肇事的謝姓女機車車主（58歲），不過面對警方詢問駕駛為何人時，謝女一度否認知情，還稱需要聯絡家人了解狀況。

警方前天再聯絡謝女，也告知現場有清楚拍下案發的過程，謝女自知再難狡辯，承認就是當時的駕駛，全案將依違反道交條例告發，可罰1000元以上3000元以下罰鍰，吊扣駕駛執照一個月至三個月。

第五警分局呼籲，發生車禍最好立刻撥打110，通報警方前來處理，切勿擅自離開，因依道交條例規定，即便無人受傷、死亡的交通事故，仍需依規定處理，未依規處置者，可依法告發，呼籲民眾遵守交通法規。

台中市謝姓女子上月底在北屯區停放機車時，不慎碰倒另輛機車後，毀損到路邊停車的賓士車，謝女未報警處理，遭警方開罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓女子上月底在北屯區停放機車時，不慎碰倒另輛機車後，毀損到路邊停車的賓士車，謝女未報警處理，遭警方開罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子的賓士車在上月中停在北屯區路邊停車格，因謝姓女子停放機車不慎而被毀損車尾。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子的賓士車在上月中停在北屯區路邊停車格，因謝姓女子停放機車不慎而被毀損車尾。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓女子上月底在北屯區停放機車時，不慎碰倒另輛機車後，毀損到路邊停車的賓士車，謝女未報警處理，遭警方開罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓女子上月底在北屯區停放機車時，不慎碰倒另輛機車後，毀損到路邊停車的賓士車，謝女未報警處理，遭警方開罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓女子上月底在北屯區停放機車時，不慎碰倒另輛機車後，毀損到路邊停車的賓士車，被害的機車車牌凹陷。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓女子上月底在北屯區停放機車時，不慎碰倒另輛機車後，毀損到路邊停車的賓士車，被害的機車車牌凹陷。記者陳宏睿／翻攝

人行道 車主 監視器

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