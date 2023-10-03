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影／機車也有自動駕駛？騎士摔地後機車自動前行再撞前面機車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

機車也有自動駕駛功能？台中市沙鹿區昨天傍晚發生車禍，男騎士疑超車不慎，人摔到地面，機車仍往前行，撞上前方機車後才倒地，前方騎士臨危不亂，人車都沒被撞倒。

台中市清水警分局調查，昨天傍晚5點，在沙鹿區鎮南路二段近光華路口，警方接獲110通報有2輛機車發生交通事故，立即前往處理並實施交通疏導警戒。

現場機車騎士蔡男受傷送醫救治無生命危險，車禍現場雙方駕駛經酒測值無飲酒反應，警方呼籲騎乘機車民眾於路口前應減速慢行，並注意前方狀況保持行車距離，遵守交通規則，以確保行車及用路人安全。

機車和機車碰撞車禍過程，被前方車輛行車記錄器拍下，畫面中，男騎士騎車要超車時，不慎擦撞前方機車，男騎士摔倒，機車仍往前行，連續碰撞前方機車後才失控衝出。

台中市沙鹿區鎮南路二段近光華路口，昨天傍晚發生機車撞機車的車禍，一人受傷。圖／民眾提供
台中市沙鹿區鎮南路二段近光華路口，昨天傍晚發生機車撞機車的車禍，一人受傷。圖／民眾提供
台中市沙鹿區鎮南路二段近光華路口，昨天傍晚發生機車撞機車的車禍，一人受傷。圖／民眾提供
台中市沙鹿區鎮南路二段近光華路口，昨天傍晚發生機車撞機車的車禍，一人受傷。圖／民眾提供

車禍 台中市 失控

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