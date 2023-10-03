影／機車也有自動駕駛？騎士摔地後機車自動前行再撞前面機車

機車也有自動駕駛功能？台中市沙鹿區昨天傍晚發生車禍，男騎士疑超車不慎，人摔到地面，機車仍往前行，撞上前方機車後才倒地，前方騎士臨危不亂，人車都沒被撞倒。

台中市清水警分局調查，昨天傍晚5點，在沙鹿區鎮南路二段近光華路口，警方接獲110通報有2輛機車發生交通事故，立即前往處理並實施交通疏導警戒。

現場機車騎士蔡男受傷送醫救治無生命危險，車禍現場雙方駕駛經酒測值無飲酒反應，警方呼籲騎乘機車民眾於路口前應減速慢行，並注意前方狀況保持行車距離，遵守交通規則，以確保行車及用路人安全。