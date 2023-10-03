影／男駕車不諳路況擦撞分隔島翻車 1人受傷送醫

李姓男子昨晚6點駕駛銀色轎車，由台南市南島路欲轉中華西路準備北行時，疑因不諳路況擦撞中華西路中央分隔島而翻車。李經員警實施酒測無飲酒未受傷、1名女乘客手部有擦傷送醫診療。

這起自撞翻覆意外，發生於昨晚6點14分，地點在與南島路與中華西路二段路口，銀色轎車因轉彎時不慎擦撞分隔島後翻車，案經台南市警二分局員警立即到場管制救護，實施交通疏導。

警方調查，李姓男子（54歲）駕駛轎車搭載蘇姓女乘客（43歲），從高雄到台南市開會， 案發時，車輛由南島路欲轉中華西路準備北行時，疑因李不諳路況而擦撞中華西路中央分隔島而翻車。駕駛李男經員警實施酒測無飲酒情事，蘇女手部有擦傷送醫診療包紮後無礙。