嘉市區1輛轎車與2輛機車碰撞 2騎士及車內乘客共3人受傷送醫

嘉義市消防局昨晚9點獲報，彌陀路與立仁路口發生車禍，有人夾困，立即派遣第二消防大隊蘭潭分隊救護車及救助車救援，救護人員抵達現場，2輛機車與1輛轎車碰撞車禍，2騎士及車內乘客共3人受傷送醫，車禍原因警方調查處理。

消防局說，受傷3人，其中18歲男騎士意識清楚，左腳遭機車龍頭與坐墊夾困，無法脫困，救助人員利用電動撐開器協助脫困後交由救護人員處理。