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嘉市區1輛轎車與2輛機車碰撞 2騎士及車內乘客共3人受傷送醫

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市消防局昨晚9點獲報，彌陀路與立仁路口發生車禍，有人夾困，立即派遣第二消防大隊蘭潭分隊救護車及救助車救援，救護人員抵達現場，2輛機車與1輛轎車碰撞車禍，2騎士及車內乘客共3人受傷送醫，車禍原因警方調查處理。

消防局說，受傷3人，其中18歲男騎士意識清楚，左腳遭機車龍頭與坐墊夾困，無法脫困，救助人員利用電動撐開器協助脫困後交由救護人員處理。

另名18歲男機車騎士，意識清楚，頭暈，左額頭處有一腫脹，左大腿擦挫傷。32歲男轎車乘客，左手擦傷，意識清楚。傷者經救護人員評估生命徵象穩定，送聖馬爾定醫院診治。消防局提醒，駕駛車輛欲轉彎，除車輛減速提前打方向燈外，並應注意無行人、來車且提高警覺，確保用路人、車安全。

嘉義市消防局昨晚9點獲報，彌陀路與立仁路口發生車禍，救護人員抵達現場，2輛機車與1輛轎車碰撞車禍，2騎士及車內乘客共3人受傷送醫。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局昨晚9點獲報，彌陀路與立仁路口發生車禍，救護人員抵達現場，2輛機車與1輛轎車碰撞車禍，2騎士及車內乘客共3人受傷送醫。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局昨晚9點獲報，彌陀路與立仁路口發生車禍，救護人員抵達現場，2輛機車與1輛轎車碰撞車禍，2騎士及車內乘客共3人受傷送醫。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局昨晚9點獲報，彌陀路與立仁路口發生車禍，救護人員抵達現場，2輛機車與1輛轎車碰撞車禍，2騎士及車內乘客共3人受傷送醫。記者魯永明／翻攝

意識 車禍

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