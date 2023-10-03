桃園捷運綠線工安意外 吊車翻覆壓2車現場路段封鎖

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區捷運綠線工程G14站接近菓林路段，今晚10點多一輛施工吊車吊掛重物不慎傾斜翻覆，壓毀路旁一輛貨車及小客車，所幸吊車及2輛受波及車輛駕駛僅受輕傷。目前翻覆吊車占用三民路兩線車道，警方實施單向封鎖，現場尚未排除。

桃園市大園區三民路二段與坑菓路口捷運施工處，今晚9點58分一輛施工吊車正在起吊重物，旋轉時因右前方撐座突然軟塌，結果整輛車重心不穩傾斜翻倒，不慎壓毀一旁貨車及小客車。

所幸吊車駕駛左腳擦挫傷送往長庚醫院就醫中，無生命危險，另吊車傾倒波及行經車輛，造成車輛駕駛右手臂擦傷，經就醫後無大礙已返家休息。

警方獲報到場立即於現場實施單向封鎖三民路二段往竹圍方向車輛流；三民路二段另一側道路，則實施單線雙方通行。桃園市捷運工程局派員到場，表示已調派2台救援吊車到場處理，事故現場尚未排除，肇事原因有待警方進一步調查。

現場實施單向封鎖三民路二段往竹圍方向車輛流；三民路二段另一側道路，則實施單線雙方通行。記者周嘉茹／翻攝
現場實施單向封鎖三民路二段往竹圍方向車輛流；三民路二段另一側道路，則實施單線雙方通行。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區捷運綠線工程G14站接近菓林路段，今晚發生施工吊車翻覆意外。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區捷運綠線工程G14站接近菓林路段，今晚發生施工吊車翻覆意外。記者周嘉茹／翻攝

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