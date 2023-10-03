桃園捷運綠線工安意外 吊車翻覆壓2車現場路段封鎖

桃園市大園區捷運綠線工程G14站接近菓林路段，今晚10點多一輛施工吊車吊掛重物不慎傾斜翻覆，壓毀路旁一輛貨車及小客車，所幸吊車及2輛受波及車輛駕駛僅受輕傷。目前翻覆吊車占用三民路兩線車道，警方實施單向封鎖，現場尚未排除。

桃園市大園區三民路二段與坑菓路口捷運施工處，今晚9點58分一輛施工吊車正在起吊重物，旋轉時因右前方撐座突然軟塌，結果整輛車重心不穩傾斜翻倒，不慎壓毀一旁貨車及小客車。

所幸吊車駕駛左腳擦挫傷送往長庚醫院就醫中，無生命危險，另吊車傾倒波及行經車輛，造成車輛駕駛右手臂擦傷，經就醫後無大礙已返家休息。