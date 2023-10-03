國道客運追撞工程貨車遭拖行下匝道 駕駛骨折送醫

中央社／ 苗栗縣2日電

一輛國光客運晚間行經國道3號北上後龍路段，不明原因追撞前方工程曳引車，客運車頭卡在曳引車尾一路被拖行至下交流道後才分開，但客運車頭幾乎全毀，駕駛右腿開放性骨折送醫。

苗栗縣消防局晚間8時20分許接獲報案，一輛國光客運發生事故，當時客運停在後龍交流道附近台6線上，救護人車趕抵現場時，客運車頭嚴重扭曲變形，駕駛受困在駕駛座，立刻使用機具器材協助駕駛脫困。

消防局指出，吳姓駕駛（54歲）被救出時，右腿開放性骨折，意識清楚，送往大千醫院救治；其餘客運車上3名乘客均僅輕微擦傷，未送醫。

根據車上乘客轉述，這輛國光客運原定從台中朝馬開往板橋，途經國道3號北上約132公里附近，車輛突然撞上前方工程貨車，有人連忙報警、有人協助至前方查看司機狀況。

車上乘客指出，國光號駕駛當時雖仍有意識，但因車頭擋風玻璃碎裂、鋼板嚴重變形，整個人困在駕駛座，且撞擊後的車頭又卡住工程貨車的車尾，客運就緊黏著猶如被拖行好一段距離，直到工程貨車慢慢減速滑行下後龍交流道，兩車才分開。

國道公路警察局第2大隊指出，接獲報案時，透過高速公路即時影像監看，發生事故的國道客運與工程貨車已不在國道主線上，根據工程貨車駕駛及乘客說法，研判事故發生在北上132公里處，有關事故發生原因尚待進一步調查釐清。

國道客運 國光客運

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