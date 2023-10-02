宜蘭公共造產雇用專員欠債上億落跑 警僅接獲1被害人報案

宜蘭縣政府公共造產許姓雇用專員疑因積欠賭債，向地下錢莊借錢，驚人利息壓得他喘不過氣來，傳出他最近一年來，謊稱縣府官員酒駕急需用錢、參與縣府標案投資等名義四處借錢，最後被逼走頭無路，上周四突然失聯，如今債主求償無門，外傳他誆騙借貸1至2億元，警方今接獲1名被害人報案。

據了解，許姓約僱人員外號「阿信」，平常幫縣府負責跑宜蘭市區行程，上周四(28日)上午還曾參加一場警友會活動，之後就不見人影。縣政府表示，許男超過3天未到職上班，縣府也連絡不上他，依曠職今天將許員解雇，民眾若權益遭受損害，請依循法律途徑解決。

許姓雇員「落跑」後，這件事被傳得沸沸揚揚，從地下錢莊借貸又傳出變成投資吸金，網路截圖四處散播，被害人50、60人，但警方至今只接獲礁溪鄉有一名被害人報案，報案人稱上星期許男急需用錢，同情對方可憐，基於朋友關係出借200萬元，今天聽到許不見人影，遂向警方報案控告詐欺。

許男誆騙借貸金額1億元至2億元不等，但未經證實。他最初疑因積欠賭債向地下錢莊借錢，直到最後付不出高額利息，挖東牆補西牆，最近一年來開始謊稱，投資縣政府綠博、童玩節及媽祖文化節等標案名義，四處向民代或地方名人借錢。

礁溪鄉一名村長說，許男最後被逼急了，借錢1千萬元，10天支付利息150萬元，非常驚人。

出借者相信許男是縣府團隊成員，連收據、借條等書面資料都沒簽，即便後來改口稱投資，亦無投資契約，有人被借四千萬元。今有被害人想籌組自救會，但恐涉及重利罪，考量如何向許提出告訴？這也是幾天來，警方至今才接獲1人報案的原因，縣政府包括縣長室也沒有接到被害人電話。