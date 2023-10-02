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基市警局2線4星科長「公車私用」 警政署核定改調非主管職

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆警察局2線4星吳姓警官原擔任保防科長，因被查出涉嫌將偵防車開回家，並用來接送妻子上班，市警局除依詐欺罪嫌送辦，並祭出行政處分，將吳改調非主管職務，今獲警政署核定。吳將改任警務參，遺缺由市警局保安隊副隊長張竣翔代理。

吳姓科長遭人向媒體爆料「公車私用」，市警局查出吳在9月15日周五傍晚，駕駛偵防車離開市警局後，把車停在信一路吳的住家旁，9月18日周一上午8點7分將車開回警局。偵防車行車紀錄器影像顯示，吳確有開車載送妻子上班。

市警局認定吳違反「警察機關公務車輛使用管理要點」，公車私用事實明確，嚴重影響警譽，行政處分及職務調整報請警政署核定。警政署今天發布人事命令，吳姓警官改調市警局警務參，保安隊副隊長張竣翔代理科長。

基隆市警察局吳姓保防科長任內「公車私用」，警政署今核定改任警務參。聯合報系資料照片
基隆市警察局吳姓保防科長任內「公車私用」，警政署今核定改任警務參。聯合報系資料照片

警察 公車 基隆

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