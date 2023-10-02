聽新聞
test
0:00 / 0:00
基市警局2線4星科長「公車私用」 警政署核定改調非主管職
基隆市警察局2線4星吳姓警官原擔任保防科長，因被查出涉嫌將偵防車開回家，並用來接送妻子上班，市警局除依詐欺罪嫌送辦，並祭出行政處分，將吳改調非主管職務，今獲警政署核定。吳將改任警務參，遺缺由市警局保安隊副隊長張竣翔代理。
吳姓科長遭人向媒體爆料「公車私用」，市警局查出吳在9月15日周五傍晚，駕駛偵防車離開市警局後，把車停在信一路吳的住家旁，9月18日周一上午8點7分將車開回警局。偵防車行車紀錄器影像顯示，吳確有開車載送妻子上班。
市警局認定吳違反「警察機關公務車輛使用管理要點」，公車私用事實明確，嚴重影響警譽，行政處分及職務調整報請警政署核定。警政署今天發布人事命令，吳姓警官改調市警局警務參，保安隊副隊長張竣翔代理科長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言