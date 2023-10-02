影／轎車從後方猛力「插入」緩撞車 駕駛頭部受傷送醫

嘉義縣台82線快速道路今下午5點多發生嚴重車禍，一輛轎車不明原因撞上前方緩撞車，衝擊力道相當大，轎車直接插入緩撞車底，車頭嚴重損毀，現場零件碎片四散，駕駛頭部腫脹由救護車緊急送醫，詳細事故原因仍待警方釐清。

嘉義縣消防局今下午5點20分獲報，台82快速道路往東28.6公里，鄰近中和交流道發生車禍，一輛轎車徑直追撞前方緩撞車，整輛車插入將緩撞車抬起，轎車車頭嚴重變形，駕駛眼睛上方腫脹，送至嘉義基督教醫院治療。