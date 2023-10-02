快訊

今晚11時30分海警！中颱小犬這日台東登陸掀風雨 天氣變化一圖看懂

諾貝爾醫學獎得主揭曉！促成新冠疫苗問世 卡里科、魏斯曼獲殊榮

亞運舉重／挺舉前熱身傷大腿 郭婞淳奪銅哭了：期待沒有達到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化芬園住宅火警逃出6人 屋主滅火時受燒傷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣芬園鄉南妙街今天下午發生住宅火警，燒毀1樓鐵皮住宅及延燒平房，黃姓屋主在滅火時，背部遭掉落物燙傷，送彰化基督教院救治，幸無大礙，起火原因由消防局調查中。

彰化縣消防局是在今天下午2時15分獲報案，指芬園鄉南妙街369巷一處1層樓磚造屋頂鐵皮建築物住宅起火，消防局出動各式消防車輛25輛、消防人員49人前往搶救，發現案發地為三合院住家旁神明廳，現場無人受困。

當時屋內共有6人，其中黃姓屋主在火災發生後，自行滅火時，遭掉落的燃燒物打到背部，燒燙傷1度、面積9%，意識清楚，由救護車送彰化基督教醫院救治。

消防局指出，火場約250平方公尺，燃燒面積約100平方公尺，到3時39分火勢控制，16時36分火勢撲滅。

彰化縣芬園鄉南妙街今天下午發生住宅火警，燒毀1樓鐵皮住宅及延燒平房，消防人員積極搶救。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉南妙街今天下午發生住宅火警，燒毀1樓鐵皮住宅及延燒平房，消防人員積極搶救。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉南妙街今天下午發生住宅火警，燒毀1樓鐵皮住宅及延燒平房，消防人員積極搶救。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉南妙街今天下午發生住宅火警，燒毀1樓鐵皮住宅及延燒平房，消防人員積極搶救。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉南妙街今天下午發生住宅火警，燒毀1樓鐵皮住宅及延燒平房。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉南妙街今天下午發生住宅火警，燒毀1樓鐵皮住宅及延燒平房。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉南妙街今天下午發生住宅火警，燒毀1樓鐵皮住宅及延燒平房。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉南妙街今天下午發生住宅火警，燒毀1樓鐵皮住宅及延燒平房。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉南妙街今天下午發生住宅火警，燒毀1樓鐵皮住宅及延燒平房。圖／民眾提供
彰化縣芬園鄉南妙街今天下午發生住宅火警，燒毀1樓鐵皮住宅及延燒平房。圖／民眾提供

火災 彰化

延伸閱讀

防火宣導拚創意 台南永恒獅子會捐贈消防娃娃扭蛋機

吉貝垃圾掩埋場竄惡火 燒18小時已延燒7000平方公尺

高雄鬧區傳火警！濃煙竄升驚人嚇壞遊客 消防出動大批人車趕赴滅火

金門老兵召集令「太火」？紀念品載運途中失火損失70萬

相關新聞

成功阻詐35萬元！詐團超商印假投顧識別證 休假警眼尖通報抓人

詐騙案頻傳，一名曾姓詐騙集團車手最近與被騙婦人相約要面交35萬元，曾男正在超商印偽造的投資顧問識別證時，被眼尖的彰化縣田...

影／高雄工人工地煮薑母鴨猛加米酒 吃完騎車上路這下慘了

吳姓男子騎機車行經高雄市小港區桂陽路，因安全帽扣環未扣，被警網攔查，警方聞到他身上有酒氣，吳辯稱沒喝酒，但中午在工地有煮...

影／不顧紅燈號誌高高掛 台中兩騎士堅持違規撞一團

網路社群近日流傳一段影片，案發地點是台中市北區忠明路、忠明三街口，有兩輛機車闖紅燈後，因為其中一輛機車要左轉，被直行的機...

工人貼完外牆磁磚 解開安全繩要回到陽台不慎墜地亡

新北市瑞芳工業區一家公司整修廠房，周姓工人今天黏貼外牆磁磚告一段落，解開安全繩要進到3樓室內空間時，不慎墜落，因頭部著地...

彰化芬園住宅火警逃出6人 屋主滅火時受燒傷

彰化縣芬園鄉南妙街今天下午發生住宅火警，燒毀1樓鐵皮住宅及延燒平房，黃姓屋主在滅火時，背部遭掉落物燙傷，送彰化基督教院救...

影／台1線台南新市路段兩休旅車擦撞波及機車 4人送醫

台1線省道台南新市段一處路口今下午發生休旅車轉彎時與迎面而來另輛休旅車擦撞，還波及路旁機車騎士，造成4人輕傷送醫，警方排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。