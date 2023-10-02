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彰化芬園住宅火警逃出6人 屋主滅火時受燒傷
彰化縣芬園鄉南妙街今天下午發生住宅火警，燒毀1樓鐵皮住宅及延燒平房，黃姓屋主在滅火時，背部遭掉落物燙傷，送彰化基督教院救治，幸無大礙，起火原因由消防局調查中。
彰化縣消防局是在今天下午2時15分獲報案，指芬園鄉南妙街369巷一處1層樓磚造屋頂鐵皮建築物住宅起火，消防局出動各式消防車輛25輛、消防人員49人前往搶救，發現案發地為三合院住家旁神明廳，現場無人受困。
當時屋內共有6人，其中黃姓屋主在火災發生後，自行滅火時，遭掉落的燃燒物打到背部，燒燙傷1度、面積9%，意識清楚，由救護車送彰化基督教醫院救治。
消防局指出，火場約250平方公尺，燃燒面積約100平方公尺，到3時39分火勢控制，16時36分火勢撲滅。
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