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成功阻詐35萬元！詐團超商印假投顧識別證 休假警眼尖通報抓人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

詐騙案頻傳，一名曾姓詐騙集團車手最近與被騙婦人相約要面交35萬元，曾男正在超商印偽造的投資顧問識別證時，被眼尖的彰化縣田中派出所員警陳筠儒發現形跡可疑，休假的陳員趕緊通報同事前來盤查，當場將曾嫌帶回偵辦，並追查幕後犯罪集團。

田中派出所員警陳筠儒最近休假時到超商購物，突發現一名形跡可疑男子正在影印證件，機警的陳員靠近一看發現男子正在影印偽造的投資顧問識別證，即通知所內同事前來支援，支援警力到場後盤查此曾姓男子，曾男神色更慌張。

警方檢視曾男手機，發現他與居住於南投的林姓婦人相約要在住處面交35萬元，即與南投警分局聯繫，南投分局表示半山派出所員警已於稍早在南崗郵局成功攔阻林姓婦人提領現金35萬元，警方將曾嫌帶回派出所偵辦，並查扣曾嫌2支手機等證物，發現是假投資真詐騙的詐騙集團，將曾嫌依詐欺罪嫌移送法辦。

田中分局分局長簡龍宏表示，近期假投資詐騙十分猖獗，經分析被害人通常是以年邁人士居多，詐騙集團常標榜穩賺不賠、保證獲利、高報酬率、購買虛擬貨幣、未上市股票等進行包裝，導致被害人難以判斷真偽而遭詐，民眾可撥打110或反詐騙專線165進一步求證，以免受騙。

彰化縣北斗警分局最近也請來高人氣本土藝人黑面合作拍攝識詐宣導影片，希望能透過藝人的影響力，將識詐觀念帶給民眾。

黑面以押韻、詼諧方式提到現在最常見的「假投資」、「解除分期付款」、「假檢警」、「假親友」等詐騙手法，他說，「騙騙騙!離不開ATM」、「什麼幣、什麼幣……最後會貼在牆壁」等等識詐金句，加深觀眾印象。

北斗分局長吳詠傑說，藝人黑面是「全國反詐騙大使」，曾與警政署、刑事警察局、各縣市警察局等各單位合作宣導反詐騙，希望藉由宣導，讓反詐資訊傳遞給更多人。

北斗警分局最近也請來高人氣本土藝人黑面合作拍攝識詐宣導影片，希望能透過藝人的影響力，將識詐觀念帶給民眾。圖／警方提供
北斗警分局最近也請來高人氣本土藝人黑面合作拍攝識詐宣導影片，希望能透過藝人的影響力，將識詐觀念帶給民眾。圖／警方提供
一名詐騙集團車手正在超商印偽造的投資顧問識別證時，被眼尖的彰化縣田中派出所員警發現行跡可疑，移送法辦。圖／警方提供
一名詐騙集團車手正在超商印偽造的投資顧問識別證時，被眼尖的彰化縣田中派出所員警發現行跡可疑，移送法辦。圖／警方提供
一名詐騙集團車手正在超商印偽造的投資顧問識別證時，被眼尖的彰化縣田中派出所員警發現行跡可疑，移送法辦。圖／警方提供
一名詐騙集團車手正在超商印偽造的投資顧問識別證時，被眼尖的彰化縣田中派出所員警發現行跡可疑，移送法辦。圖／警方提供

詐騙集團 南投

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