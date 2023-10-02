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博弈集團隱身台中七期商辦 刑事局逮21人送辦

中央社／ 台中2日電

由施姓雙胞胎兄弟組成博弈集團，以台中市七期高級商辦大樓為據點，招募員工在網路上招攬賭客下注，刑事局中打循線查緝，帶回施男等21人偵辦，詢問後依賭博罪送辦。

刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿指出，中打第3隊日前接獲線報指稱有大型博弈機房藏匿於台中市西屯區，經長期蒐證監控，發現26歲施姓雙胞胎兄弟組成的博弈集團，在網路招攬賭客下注，立即組成專案小組偵辦。

案經辦案人員蒐證完備後，今年6月20日循線前往集團位於台中市西屯區某高級商辦大樓查緝，共帶回施男等21人，並查扣電腦主機、螢幕、手機、監視器主機、精品手錶、金項鍊等贓證物。

警方查出，此博弈集團網站提供今彩539、體育賽事、百家樂等多款賭博遊戲，並利用臉書（Facebook）等社群軟體散布廣告，吸引賭客至超商購買點數或以網路銀行轉帳、匯款等方式入金，再由集團後台人員將金錢轉成點數，提供賭客下注對賭。

警方指出，集團成員上班均統一穿著白襯衫、搭黑色西裝褲，藉以佯裝上班族，據點藏匿於台中市七期高級商辦大樓內藉以躲避查緝，且均聘用沒有刑案紀錄的員工，以避免遭警方鎖定。

警詢後，警方將施男等21人依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市 賭博 兄弟

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