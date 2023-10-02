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影／棋牌社變相賭博被警抄了場還開直播 網譏：傻逼？

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區1家棋牌社，不僅涉嫌掛羊頭賣狗肉變相賭博，還囂張直播麻將賭局攬客、求「斗內」，就連日前被警方抄了場子，直播竟然還開著向觀眾實況轉播，被嘲諷：傻逼了嗎？

據了解，這家設在五股區成泰路二段某超商2樓的棋牌社，以每分鐘1.2元向賭客收取「場地清潔費」，並詢問賭客要打多少底來發放相應點數卡，最後再由賭客於每場結束後，自行結算籌碼兌換現金。

不僅賭博，他們還以手機在「抖音」、「IG」等社群媒體開直播，實況轉播麻將賭局，讓觀眾在留言區互動交流、打賞「斗內」。

蘆洲警分局五股分駐所及偵查隊蒐證後，向新北地方法院聲請搜索票獲准，上個月24日前往查緝，過程一度遭賭客質疑阻撓，員警甚至發現手機直播仍開著。

最後將棋牌社負責人36歲楊姓女子及16名賭客全部帶回，現場查扣營業所得1萬元、賭資2萬2千元、麻將18副、監視器鏡頭13個、工作手機3支、籌碼卡片297張，警詢後依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方表示，絕不容許棋牌社以合法執照掩護非法賭博，會持續臨檢掃蕩，若經查證確實違法，將報請新北市政府行政干預，杜絕賭博歪風。

棋牌社以點數卡代替籌碼，最後再由賭客於每場結束後，自行結算兌換現金。記者林昭彰／翻攝
棋牌社以點數卡代替籌碼，最後再由賭客於每場結束後，自行結算兌換現金。記者林昭彰／翻攝
五股區1家棋牌社不僅變相賭博，還囂張直播麻將賭局攬客、求「斗內」，日前被警方抄了場子。記者林昭彰／翻攝
五股區1家棋牌社不僅變相賭博，還囂張直播麻將賭局攬客、求「斗內」，日前被警方抄了場子。記者林昭彰／翻攝
五股區1家棋牌社不僅變相賭博，還囂張直播麻將賭局攬客、求「斗內」，就連日前被警方抄了場子，直播竟然還開著向觀眾實況轉播。記者林昭彰／翻攝
五股區1家棋牌社不僅變相賭博，還囂張直播麻將賭局攬客、求「斗內」，就連日前被警方抄了場子，直播竟然還開著向觀眾實況轉播。記者林昭彰／翻攝

賭博 直播

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