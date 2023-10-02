工人貼完外牆磁磚 解開安全繩要回到陽台不慎墜地亡

新北市瑞芳工業區一家公司整修廠房，周姓工人今天黏貼外牆磁磚告一段落，解開安全繩要進到3樓室內空間時，不慎墜落，因頭部著地，當場失去呼吸、心跳，送醫不治。警方報請檢察官相驗，釐清死因及案發經過。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10點多接獲報案，瑞芳工業區有人從高處墜落地面，需要送醫救護。消防人員到場時，40多歲周男已無生命跡象，施予急救並送往瑞芳礦工醫院救治。

據了解，工業區有家公司整修廠房，周男今天前往施工，負責修復外牆磁磚。他在完成3樓外牆磁磚黏貼工作，疑在要從陽台回到室內，解開安全繩後發生意外，墜落到地面，頭部著地當場昏迷，失去呼吸、心跳，送醫搶救30分鐘後，傷重不治。