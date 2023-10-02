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工人貼完外牆磁磚 解開安全繩要回到陽台不慎墜地亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳工業區一家公司整修廠房，周姓工人今天黏貼外牆磁磚告一段落，解開安全繩要進到3樓室內空間時，不慎墜落，因頭部著地，當場失去呼吸、心跳，送醫不治。警方報請檢察官相驗，釐清死因及案發經過。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10點多接獲報案，瑞芳工業區有人從高處墜落地面，需要送醫救護。消防人員到場時，40多歲周男已無生命跡象，施予急救並送往瑞芳礦工醫院救治。

據了解，工業區有家公司整修廠房，周男今天前往施工，負責修復外牆磁磚。他在完成3樓外牆磁磚黏貼工作，疑在要從陽台回到室內，解開安全繩後發生意外，墜落到地面，頭部著地當場昏迷，失去呼吸、心跳，送醫搶救30分鐘後，傷重不治。

瑞芳警分局獲報派員封鎖現場，並由偵查隊鑑識員警到場採證，調閱相關監視器畫面。警方在製作報案人、死者家屬筆錄後，報請基隆地檢署檢察官偕法醫相驗，釐清案情。

周姓男子今天在新北市瑞芳工業區一家公司黏貼外牆磁磚時，從3樓高度墜落地面，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
周姓男子今天在新北市瑞芳工業區一家公司黏貼外牆磁磚時，從3樓高度墜落地面，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
周姓男子今天在新北市瑞芳工業區一家公司黏貼外牆磁磚時，從3樓高度墜落地面，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
周姓男子今天在新北市瑞芳工業區一家公司黏貼外牆磁磚時，從3樓高度墜落地面，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳

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