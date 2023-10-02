失聯移工跟警察「對到眼」心虛低頭 下秒狂逃200米…遭警撲倒逮捕

越南籍阮姓男子是失聯移工，日前搭朋友座車時因神情緊張遭員警盤查，他假意下車卻趁隙轉頭就跑，警方認為不對勁在後頭緊追，追了約200公尺順利將人撲倒壓制，經查他還是公共危險罪的通緝犯，警詢後解送歸案，並通知移民署遣返回國。

中正第二分局廈門街派出所員警日前在和平西路一段、羅斯福路口疏導交通，跟一輛停等紅燈的轎車右前座乘客阮男（37歲）對到眼，孰料他心虛不斷低頭，員警認為怪異，趁紅燈時示意他下車盤查。

阮男不會說中文，無法跟員警順利溝通，見躲不過假意配合開車門下車，孰料下一秒直接轉頭就跑，員警見狀在後頭緊追，2人在大馬路追逐，最終追了約200公尺，警方在南昌公園將阮男撲倒壓制。