新北男爬樹摔斷腿說不清人在哪 警消地毯搜索3小時尋獲

新北市消防局出動大批人車進行地毯式搜尋。記者黃子騰／翻攝 新北市53歲簡姓男子日前至土城區城林橋下摘樹上果子時，不慎失足掉落水池導致左腳骨折無法動彈，簡男致電119求救時疑因疼痛難耐無法說出正確地點，僅不斷重複城林橋、濕地、布袋蓮、釣魚、聽到警報器聲音。救護人員根據關鍵字展開地毯式搜索，經過3小時終於找到簡男，所幸簡男經送醫後已無生命危險。

據了解，簡男上月23日下午2時許獨自來到土城區城林橋下布袋蓮釣魚池垂釣，釣魚過程中簡男發現一旁的樹上有長果子，突發奇想攀樹欲摘果子，不料不慎失足跌落水池，導致左腿骨折無法行走，焦急地趕緊打電話求救。當新北市消防局指揮中心詢問確切位置時，簡男卻答非所問，無法說出附近明顯地標或路名，也無法使用手機定位。

頂埔消防分隊獲報出勤救援，救護人員於出勤途中不斷與簡男聯繫，但簡男僅不斷重複城林橋、濕地、布袋蓮、釣魚、聽到警報器聲音等關鍵字。因河堤公園範圍遼闊，救護人員在河堤腳踏車道沿路岔路處均下車徒步深入尋找，同時也回報請求加派人車支援。

後續支援人車陸續抵達後，救援人力兵分3路以城林橋為中心做地毯式搜索，歷經3小時終於在下午5時許發現倒臥在水池邊的簡男，救護人員發現他意識清醒但較虛弱疑似有脫水，且左腿有骨折情形，隨即以長背板將其搬上救護車送醫救治。