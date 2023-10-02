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影／轎車拋錨好尷尬…台中警「Ｑ版興哲」成大力士來助
台中市大墩所警員賴譽夫與同事上月底在轄區巡邏時，發現一輛轎車拋錨，停在內側快車道，駕駛則站在轎車後方，賴因擔心衍生事故，因此化身大力士，將轎車推至路旁，賴因有一張神似歌手周興哲的明星臉，也被同事戲稱為「Q版興哲」。
第四警分局大墩派出所巡佐程清智、警員賴譽夫，上月28日巡邏經過南屯區五權西路二段、大墩路，發現一輛轎車拋錨停在內側快車道上，駕駛不知所措站在車輛後方，畫面險象環生。
賴員見狀嘗試協助排除故障未果，為免引發後續可能的追撞危險，立即請該民眾上車打空檔，兩名員警化身大力士，在車後徒手推車及交通疏導，合力將故障車輛移置路旁，迅速排除交通障礙，維持該路段車流順暢，民眾對於員警善舉頻頻致謝。
第四警分局表示，此次熱心助人的警員賴譽夫有張神似歌手周興哲的明星臉，過去也屢獲媒體報導，賴員是警專32期畢業，從警已8年時間，曾因熱心勸說民眾阻匯款，保住對方73萬存款外，更積極協助發還民眾所丟失的16萬元現金，獲得民眾一致好評。
第四分局長李建興說，警察以治安優先、交通為重、服務第一為宗旨，提升警察社會形象，改變民眾對警察機關冷漠、嚴肅、不喜歡親近的刻板印象，進而認同、支持警察工作，從而打造治安放心、交通順心、服務貼心之宜居城市。
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