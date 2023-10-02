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影／桃園台一線大貨車撞分隔島翻覆 2人輕傷、南下回堵

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市38歲營業用大貨車駕駛張姓男子今天上午開車載貨，行經台一線楊梅區中山路212號前，疑似因為車速過快，車身傾斜直接擦撞分隔島，車輛翻覆，波及路旁一輛轎車，整輛大貨車橫倒路中占據1個車道，張男與33歲乘客張女兩人身體輕微擦挫傷，事故造成後方往新竹方向回堵，警方表示，將調閱監視器查明肇事原因和責任。

楊梅警方表示，張男駕駛營業大貨車載貨，沿著楊梅區中山路往新竹湖口方向行駛，行經事故地點，張男氣因車速過快、車子傾斜失控，直接撞上分隔島連轉兩圈翻覆，造成張男和張女兩人輕傷，張男經酒測值為0，不過該路段車流量相當大，事故引發南下車輛回堵，警方趕到封鎖道路，緊急調撥對向車道疏導南下車流，至中午前恢復交通，警方進一步釐清追查肇事責任。

張男駛營業大貨車疑車速過快，直接擦撞分隔島車輛翻覆，波及路旁轎車，兩人輕傷。圖／警方提供
張男駛營業大貨車疑車速過快，直接擦撞分隔島車輛翻覆，波及路旁轎車，兩人輕傷。圖／警方提供
張男駛營業大貨車疑車速過快，直接擦撞分隔島車輛翻覆，波及路旁轎車，兩人輕傷。圖／警方提供
張男駛營業大貨車疑車速過快，直接擦撞分隔島車輛翻覆，波及路旁轎車，兩人輕傷。圖／警方提供

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