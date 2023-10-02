網掀論戰！高雄警官追逃逸移工撞傷女騎士 當事人還原真相

高雄仁武警分局吳姓督察組長7月23日凌晨，騎警用機車追逃逸外勞，過程中致一名女騎士受傷，雖分局事後對外解釋，執勤過程並無不妥，但仍引發高雄員警正反兩派網路論戰；吳姓組長今受訪還原過程，指當時和另名員警臨檢攔下2名逃逸移工，另2人逃跑，他才騎車尾追，其中1人撞倒女騎士機車致受傷，因屬公務執勤間接釀禍，基於道義才自掏6萬賠償。

網友在臉書社團「靠北police」貼文指述，仁武警分局吳姓督察組長著便服攔車抓逃逸移工和女騎士摔傷，不服勤務規定，雖事後分局表示，當天7月23日凌晨1時許，交通、督察兩組併行「擴大臨檢」勤務，吳本為編組人員，依規著制服外加便衣外套以利探查，亦可即時脫去外套，轉換為制服執勤。

分局指出，吳在執勤中，騎警用偵防機車行經安樂三街查緝逃逸外勞，過程不慎讓28歲劉姓女騎士摔倒受傷。雙方已於日前在仁武區公所以6萬元調解，全額由吳自行負擔。

但臉書社團「靠北police」昨日和今天仍有不少網友對此事引發正反兩派不同意見，有人質疑身為督察組長為何去追逃逸外勞，和其所職掌職務無關；另派則力挺指，吳認真抓捕逃逸移工有何過錯可言，正反兩派相互質疑對方都不在場無從置喙。

記者今訪問到當事人吳姓組長還原真相，吳指出，當天執行擴大臨檢勤務，他和派出所一名警員兩人一組，欲盤查4名移工時，其中2名拔腿就逃，警員先行留下看守2名移工，他當時身穿制服、外面罩白色外套，騎警用機車追2名移工。

吳表示，2名移工逃往安樂三街76巷時，其中一人不見蹤影，另一人往巷弄逃時，劉姓女騎士坐在機車上遭移工撞及，機車倒下壓到劉女，但劉隨即站起，他往前追移工，因移工翻牆逃跑無法追上，後又折返現場查看劉女狀況。

吳說，當時劉女知道分局在何處，他協助先通報分局後，因現場同仁還在看守2名移工，他先讓劉女先自行前往分局，後又協助同仁將移工移送。

劉女到分局旁邊的仁武所後，員警通知交通分隊前來受理車禍事故，當下有駐地監視器可佐證，凌晨2點48分許，劉即騎車離開，後3點3分又回到分局，表示腿有受傷，3點29分就坐救護車去醫院。