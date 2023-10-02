新北女騎士腹部遭輾卡車底！ 路過民眾合力抬車救人

新北市62歲廖姓婦人今天上午騎機車行經永和區信義路時，前方路旁1名賴姓男子正開車從停車格駛出並迴轉，2車當場發生碰撞導致廖婦人車倒地，賴男駕駛的車輛還壓過廖婦的腹部，廖婦當場被壓在車底下。民眾見狀合力將車輛抬起將廖婦救出由救護車送醫，所幸經急救後並無生命危險，車禍原因仍待警方調查。

據了解，肇事的賴姓男子今天中午11時許，在永和區信義路準備開停在停車格的轎車，賴男將車駛出停車格後欲迴轉，不慎與後方同向由廖婦騎乘的機車發生碰撞，賴男一時緊張未能及時煞車，導致車輪當場壓過廖婦腹部，廖婦被壓在車底下動彈不得。