新北女騎士腹部遭輾卡車底！ 路過民眾合力抬車救人
新北市62歲廖姓婦人今天上午騎機車行經永和區信義路時，前方路旁1名賴姓男子正開車從停車格駛出並迴轉，2車當場發生碰撞導致廖婦人車倒地，賴男駕駛的車輛還壓過廖婦的腹部，廖婦當場被壓在車底下。民眾見狀合力將車輛抬起將廖婦救出由救護車送醫，所幸經急救後並無生命危險，車禍原因仍待警方調查。
據了解，肇事的賴姓男子今天中午11時許，在永和區信義路準備開停在停車格的轎車，賴男將車駛出停車格後欲迴轉，不慎與後方同向由廖婦騎乘的機車發生碰撞，賴男一時緊張未能及時煞車，導致車輪當場壓過廖婦腹部，廖婦被壓在車底下動彈不得。
附近多名民眾見狀趕緊上前合力把轎車抬起將廖婦拉出，救護人員趕抵後發現廖婦意識清醒，身上並無明顯外傷，但腹部有遭輪胎壓過的痕跡，立即將她送往雙和醫院急救，所幸並無生命危險。警方到場對2人進行酒測發現均未喝酒，車禍發生原因及肇責歸屬仍待後續調查釐清。
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