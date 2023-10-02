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新北女騎士腹部遭輾卡車底！ 路過民眾合力抬車救人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市62歲廖姓婦人今天上午騎機車行經永和區信義路時，前方路旁1名賴姓男子正開車從停車格駛出並迴轉，2車當場發生碰撞導致廖婦人車倒地，賴男駕駛的車輛還壓過廖婦的腹部，廖婦當場被壓在車底下。民眾見狀合力將車輛抬起將廖婦救出由救護車送醫，所幸經急救後並無生命危險，車禍原因仍待警方調查。

據了解，肇事的賴姓男子今天中午11時許，在永和區信義路準備開停在停車格的轎車，賴男將車駛出停車格後欲迴轉，不慎與後方同向由廖婦騎乘的機車發生碰撞，賴男一時緊張未能及時煞車，導致車輪當場壓過廖婦腹部，廖婦被壓在車底下動彈不得。

附近多名民眾見狀趕緊上前合力把轎車抬起將廖婦拉出，救護人員趕抵後發現廖婦意識清醒，身上並無明顯外傷，但腹部有遭輪胎壓過的痕跡，立即將她送往雙和醫院急救，所幸並無生命危險。警方到場對2人進行酒測發現均未喝酒，車禍發生原因及肇責歸屬仍待後續調查釐清。

廖婦騎乘這輛機車與賴男發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
廖婦騎乘這輛機車與賴男發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
賴男轎車保險桿明顯擦撞痕。記者黃子騰／翻攝
賴男轎車保險桿明顯擦撞痕。記者黃子騰／翻攝
路過民眾上前合力幫忙抬車。記者黃子騰／翻攝
路過民眾上前合力幫忙抬車。記者黃子騰／翻攝
廖婦倒地後遭賴男轎車輾過。記者黃子騰／翻攝
廖婦倒地後遭賴男轎車輾過。記者黃子騰／翻攝
廖婦騎乘機車與賴男轎車發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
廖婦騎乘機車與賴男轎車發生碰撞。記者黃子騰／翻攝

車禍

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