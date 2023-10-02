快訊

日本演藝圈震撼彈！傑尼斯事務所確定解體，改名「SMILE－UP.」

美國國會通過臨時預算：政府不用關門 但剔除援烏資金

高鐵自由座塞爆人流如「演唱會」 學者憂：恐這時才能完全解套

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／淡水電線桿炸成一團火球 掉落一隻燒焦松鼠

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區昨天有1輛汽車，剛從中正東路一段駛進坪頂路不久，前方電線桿突然炸成一團火球，掉落許多火星，消防隊和台電獲報隨即趕抵處理，幸未擴大釀成火災，並在電線桿下方路面發現1隻燒焦的松鼠，疑為肇因。

這輛車昨天下午4時許剛駛進坪頂路，大約在竹圍消防分隊後方的上坡路段，前方電線桿突然爆炸，駕駛受到驚嚇，急忙向左偏移閃避，仍有許多火星掉落在引擎蓋和前擋風玻璃。

警方和消防隊、台電工程人員獲報迅速趕抵處理，沒有擴大釀成火災，但在路面發現已經燒焦的松鼠屍體，推測可能是松鼠誤觸避雷器導致短路爆炸起火。

類似情形上個月15日也曾發生在新北市三重區大智街與大仁街口，當時現場也有發現燒焦的松鼠屍體，還造成周邊近1400戶短暫停電。淡水這件意外，後續由台電公司處置。

爆炸的電線桿旁邊有許多樹木，警方趕抵時仍有零星火苗。記者林昭彰／翻攝
爆炸的電線桿旁邊有許多樹木，警方趕抵時仍有零星火苗。記者林昭彰／翻攝
昨天下午電線桿爆炸時，天空飄著細雨，警方和消防隊、台電工程人員獲報趕抵處理。記者林昭彰／翻攝
昨天下午電線桿爆炸時，天空飄著細雨，警方和消防隊、台電工程人員獲報趕抵處理。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區昨天有1輛汽車，剛從中正東路一段駛進坪頂路不久，前方電線桿突然炸成一團火球，掉落許多火星。圖／翻攝臉書細說淡水
新北市淡水區昨天有1輛汽車，剛從中正東路一段駛進坪頂路不久，前方電線桿突然炸成一團火球，掉落許多火星。圖／翻攝臉書細說淡水
電線桿爆炸之後仍有零星火苗，其中1條電纜已經斷掉。記者林昭彰／翻攝
電線桿爆炸之後仍有零星火苗，其中1條電纜已經斷掉。記者林昭彰／翻攝

松鼠 台電

延伸閱讀

淡水知名餐廳歇業突竄火煙！消防局緊急出動搶救 起火原因待查

淡水男違停買便當被嗆！下一刻也因別人違停 開車撞到行人

三重電桿爆炸1141戶停電 松鼠卡避雷器被電成焦屍

影／老師午休走在路上被電線桿砸死 家屬求償1億美金

相關新聞

找到蜂窩！石門青山瀑布8人被螫 動保處確認禍首是黑腹虎頭蜂

新北市石門區青山瀑布步道昨天有2名台灣人、6名外國人被虎頭蜂螫傷。動保處人員昨天未找到蜂巢，今晨再度上山，在步道附近的樹...

影／淡水電線桿炸成一團火球 掉落一隻燒焦松鼠

新北市淡水區昨天有1輛汽車，剛從中正東路一段駛進坪頂路不久，前方電線桿突然炸成一團火球，掉落許多火星，消防隊和台電獲報隨...

一早開宮門驚見門窗玻璃全被砸毀 疑網路結怨遭人報復

基隆市信義區一家宮廟遭人砸毀玻璃，休息室的電視也被推倒。嫌犯疑怕留下證據，還取走宮廟監視系統主機。宮廟人員一早發現後報案...

母逝兒受刺激站5樓頂情緒激動 警與消烈日下陪站2小時勸回

台中市一名36歲男子疑因母親去世，他情緒激動今天跑到豐原區一棟大樓5樓頂的水塔上方，15名警察和消防人員烈日下陪他，勸導...

國1桃園段小客車自撞翻車 駕駛「安全帶保命」幸運僅輕傷

國道1號北向53.3公里桃園路段今上午發生一起翻車事故，一輛小客車駕駛疑精神不濟擦撞內側護欄，導致車輛失控側翻中線車道，...

高雄男餓到受不了跑進娃娃機店 偷這物飽餐一頓才落網

何姓男子因肚子餓又缺錢買食物，上月29日走進高雄市鳳山區一家娃娃機台店，一舉搜刮放在機台上方價值1300元的泡麵和餅乾後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。