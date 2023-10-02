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影／淡水電線桿炸成一團火球 掉落一隻燒焦松鼠
新北市淡水區昨天有1輛汽車，剛從中正東路一段駛進坪頂路不久，前方電線桿突然炸成一團火球，掉落許多火星，消防隊和台電獲報隨即趕抵處理，幸未擴大釀成火災，並在電線桿下方路面發現1隻燒焦的松鼠，疑為肇因。
這輛車昨天下午4時許剛駛進坪頂路，大約在竹圍消防分隊後方的上坡路段，前方電線桿突然爆炸，駕駛受到驚嚇，急忙向左偏移閃避，仍有許多火星掉落在引擎蓋和前擋風玻璃。
警方和消防隊、台電工程人員獲報迅速趕抵處理，沒有擴大釀成火災，但在路面發現已經燒焦的松鼠屍體，推測可能是松鼠誤觸避雷器導致短路爆炸起火。
類似情形上個月15日也曾發生在新北市三重區大智街與大仁街口，當時現場也有發現燒焦的松鼠屍體，還造成周邊近1400戶短暫停電。淡水這件意外，後續由台電公司處置。
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