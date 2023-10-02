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一早開宮門驚見門窗玻璃全被砸毀 疑網路結怨遭人報復
基隆市信義區一家宮廟遭人砸毀玻璃，休息室的電視也被推倒。嫌犯疑怕留下證據，還取走宮廟監視系統主機。宮廟人員一早發現後報案，警方將訪查宮廟人員是否與人結怨，並調閱周邊道路監視器追查犯嫌身分。
這家位在信義區深溪路的宮廟，多次參與發送愛心物資活動。宮廟人員今早6點多到場，準備開啟宮門時，發現廟側休息室的玻璃門窗都遭人砸毀，休息室內的電視被推倒，沒有財物被偷，但監視系統主機遺失，疑被嫌犯拿走。
廟方人員說，宮廟有設鐵門，關閉後外人難以進入，緊臨的休息室則是裝設一般的玻璃門窗。宮廟的監視器主機已被取走，沒看到犯案過程，但宮廟旁監視器有拍下嫌犯在凌晨1點多出現，2點多離去。
據了解，這家宮廟人員日前曾在網路上與人發生糾紛，但廟方不確定是不是跟休息室被砸毀有關。警方初步研判嫌犯侵入宮廟休息室，並非意在行竊財物，而是前來示威、教訓的意味濃厚，已調閱周邊監視器畫面，鎖定一輛可疑車輛，追查涉案人身分。
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