母逝兒受刺激站5樓頂情緒激動 警與消烈日下陪站2小時勸回
台中市一名36歲男子疑因母親去世，他情緒激動今天跑到豐原區一棟大樓5樓頂的水塔上方，15名警察和消防人員烈日下陪他，勸導二小時後帶下樓，他仍情緒激動，最後在家人同意下強制送醫。
豐原警分局今天早上8點多獲報，豐原區水源路一棟大樓5樓頂，一名男子站在水塔上情緒不穩，疑似想不開。
豐原分局出動警力6名、台中市消防局派9名消防隊員到場，二輛消防器材車也在場戒備，並在地面鋪設氣墊。
警察和消防隊員站在5樓頂和男子對談，勸他先下樓，男子上半身赤裸，他站的地面有酒瓶，研判他喝酒，情緒激動，苦勸無效後，通知他家人到場，僵持二小時後，男子答應下樓；據家人表示，他因母親逝世受刺激，情緒不穩。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言