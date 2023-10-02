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母逝兒受刺激站5樓頂情緒激動 警與消烈日下陪站2小時勸回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市一名36歲男子疑因母親去世，他情緒激動今天跑到豐原區一棟大樓5樓頂的水塔上方，15名警察和消防人員烈日下陪他，勸導二小時後帶下樓，他仍情緒激動，最後在家人同意下強制送醫。

豐原警分局今天早上8點多獲報，豐原區水源路一棟大樓5樓頂，一名男子站在水塔上情緒不穩，疑似想不開。

豐原分局出動警力6名、台中市消防局派9名消防隊員到場，二輛消防器材車也在場戒備，並在地面鋪設氣墊。

警察和消防隊員站在5樓頂和男子對談，勸他先下樓，男子上半身赤裸，他站的地面有酒瓶，研判他喝酒，情緒激動，苦勸無效後，通知他家人到場，僵持二小時後，男子答應下樓；據家人表示，他因母親逝世受刺激，情緒不穩。

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台中市豐原區一名男子今天站在5樓頂水塔，情緒激動，警、消勸下樓。記者游振昇／攝影
台中市豐原區一名男子今天站在5樓頂水塔，情緒激動，警、消勸下樓。記者游振昇／攝影
台中市豐原區一名男子今天站在5樓頂水塔，情緒激動，警、消勸下樓。記者游振昇／攝影
台中市豐原區一名男子今天站在5樓頂水塔，情緒激動，警、消勸下樓。記者游振昇／攝影

台中市 警察

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