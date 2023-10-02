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國1桃園段小客車自撞翻車 駕駛「安全帶保命」幸運僅輕傷

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號北向53.3公里桃園路段今上午發生一起翻車事故。記者周嘉茹／翻攝
國道1號北向53.3公里桃園路段今上午發生一起翻車事故。記者周嘉茹／翻攝
國道1號北向53.3公里桃園路段今上午發生一起翻車事故，一輛小客車駕駛疑精神不濟擦撞內側護欄，導致車輛失控側翻中線車道，車流一度回堵約5公里，所幸小客車駕駛有繫安全帶成功保命，僅手臂擦挫傷無大礙。

國道警方上午7點25分獲報，國道1號北向53.3公里桃園路段發生一輛小客車翻車，立刻調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車，警消到場後駕駛已自行脫困，意識清楚送衛生福利部桃園醫院。

警方初步調查，36歲劉姓男子駕駛小客車，行經事發路段疑似精神不濟恍神失控撞內側護欄，側翻於中線車道，所幸劉男有繫安全帶，僅右手臂擦挫傷送醫後無大礙；現場3車道占用中線車道，正值上班時間車流一度回堵約5公里，現場事故於上午7點55分排除，現已恢復通車。劉姓駕駛經警方施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

36歲劉姓小客車駕駛疑精神不濟擦撞內側護欄。記者周嘉茹／翻攝
36歲劉姓小客車駕駛疑精神不濟擦撞內側護欄。記者周嘉茹／翻攝
小客車駕駛有繫安全帶成功保命，僅手臂擦挫傷無大礙。記者周嘉茹／翻攝
小客車駕駛有繫安全帶成功保命，僅手臂擦挫傷無大礙。記者周嘉茹／翻攝

國道 車禍

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