國1桃園段小客車自撞翻車 駕駛「安全帶保命」幸運僅輕傷

國道1號北向53.3公里桃園路段今上午發生一起翻車事故。記者周嘉茹／翻攝 國道1號北向53.3公里桃園路段今上午發生一起翻車事故，一輛小客車駕駛疑精神不濟擦撞內側護欄，導致車輛失控側翻中線車道，車流一度回堵約5公里，所幸小客車駕駛有繫安全帶成功保命，僅手臂擦挫傷無大礙。

國道警方上午7點25分獲報，國道1號北向53.3公里桃園路段發生一輛小客車翻車，立刻調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車，警消到場後駕駛已自行脫困，意識清楚送衛生福利部桃園醫院。