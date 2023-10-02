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高雄男餓到受不了跑進娃娃機店 偷這物飽餐一頓才落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

何姓男子因肚子餓又缺錢買食物，上月29日走進高雄市鳳山區一家娃娃機台店，一舉搜刮放在機台上方價值1300元的泡麵餅乾後離去；警方獲報以車追人，何男隔天被通知到案，早已將泡麵和餅乾吃下肚，警詢後被依竊盜罪函送偵辦。

警方指出，在鳳山區南光街經營娃娃機台的台主賴姓男子上月29日向警方報案，指稱經營的娃娃機台上擺放的泡麵和餅乾不翼而飛，經調閱監視器查看，發現是遭一名中年男子竊取，共損失約1300元。

警方依據賴男提供的監視器畫面，擴大調閱店家周圍監視器，以車追人，鎖定何姓男子（40歲）涉案，隔天通知何到案說明。

何男聲稱，因沒工作，肚子餓到受不了，才會將歪腦筋動到娃娃機台上方的泡麵、餅乾，偷的食物都已經吃完，無法交給警方查；，警詢後被依竊盜罪函送偵辦。

高雄何姓男子肚子餓跑進娃娃機店，偷竊機台上的泡麵和餅乾，飽餐一頓隔天才落網。記者石秀華／翻攝
高雄何姓男子肚子餓跑進娃娃機店，偷竊機台上的泡麵和餅乾，飽餐一頓隔天才落網。記者石秀華／翻攝
高雄何姓男子肚子餓跑進娃娃機店，偷竊機台上的泡麵和餅乾，飽餐一頓隔天才落網。記者石秀華／翻攝
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高雄何姓男子肚子餓跑進娃娃機店，偷竊機台上的泡麵和餅乾，飽餐一頓隔天才落網。記者石秀華／翻攝
高雄何姓男子肚子餓跑進娃娃機店，偷竊機台上的泡麵和餅乾，飽餐一頓隔天才落網。記者石秀華／翻攝

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