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跟女兒吵架遭鎖屋外 母竟謊報「發生命案」警消傻眼
高雄市一對何姓母女，上月23日凌晨在家門口發生爭執，何女被女兒鎖在屋外，不得其門而入，竟誇張地打電話聲稱「家中發生命案」，警消火速抵達，只見何女人在屋外，聲稱因女兒不讓她進屋，擔心女兒發生事情才報案非謊報，讓得知真相的警消當場傻眼。
據了解，家住左營區孔廟附近的何姓女子，上月23日凌晨時分報警指稱，家中發生命案，轄區左營警分局博愛四路派出所員警接獲勤指中心通報，火速和救護員在5分鐘內抵達現場。
警消趕抵後，發現何女人站在屋外，卻絲毫沒有慌張、擔憂神情，警方趨前詢問發生何事，何女告知警方，因和女兒吵架，被鎖在屋外無法進屋，怕女兒發生事情，才指家裡發生命案，警消聽聞當場傻眼。
警方敲門確認何女的女兒人在屋內，未發生任何事情，當面訓誡何女一番；警方表示，由於何女之前無謊報紀錄，當日經員警勸阻後亦無再報案的紀錄，不符社會秩序維護法第85條1項4款「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者」，因此事後未以社維法移請裁罰。
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