8旬婦人獨自外出呆坐超商 暖警伸援協助返家

台南市警二分局博愛派出所副所長邊浩澤（左），以巡邏車護送走失李姓老婦人返家。記者黃宣翰／翻攝 81歲李姓老婦人昨天趁著家人不注意時獨自外出，徒步走到台南市開山路一處超商後忘記回家的路；超商店員昨晚7點多發現有異報案，但她記不得住在那裡。員警為確保婦人安全，先以警車載回派出所，仔細追查終於確認她住處，以巡邏車護送返家交由家屬照顧。

「店內有迷失老婦人，請求警方協助」，台南市警二分局博愛派出所昨晚7點多接獲超商店店員報案有婦人走失，副所長邊浩澤立即與警員陳正利趕往現場後發現老婦人神色慌張，坐在超商內，隨即上前關心。

老婦人表達能力不佳，僅能隱約告知姓名，住處的正確住址並不記得。員警查出，家住中西區81歲李姓老婦人有輕微失智情形，昨天下午1點多趁著家人不注意時獨自外出，徒步走到中西區開山路一處超商後忘記回家的路。

所幸超商店員發現報案，員警積極查處下順利協助返家，老婦人家屬非常感激員警視民如親的精神，一再向員警道謝。

警方呼籲民眾，家中如有易走失之失智長者，應多關心留意看顧並注意行蹤，除了向相關單位申請「愛心手鍊」外，另可向警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利走失時協助尋回，請民眾多加利用。