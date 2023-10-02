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找到蜂窩！石門青山瀑布8人被螫 動保處確認禍首是黑腹虎頭蜂
新北市石門區青山瀑布步道昨天有2名台灣人、6名外國人被虎頭蜂螫傷。動保處人員昨天未找到蜂巢，今晨再度上山，在步道附近的樹上發現黑腹虎頭蜂巢，已經摘除。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨天下午接獲報案，石門地區有人被蜂螫傷，8名傷者在台2線路旁待援。其中，泰國和菲律賓男子、台灣女子共3人，由救護車送往淡水馬偕醫院，另有台灣男子、英國男子和3名英國女子自行就醫，治療後均無大礙。
這群遊客健行時被蜂螫傷，並有看到蜂巢，還好及時撤退。事件發生後，青山瀑布步道暫時封閉，以免再有人受傷。動保處並派人到現場搜尋蜂巢，但到入夜後仍未發現，考量安全暫時收隊。
動保處人員今天清晨5點再次上山，6點左右在樹上發現黑腹虎頭蜂巢，成功摘除。動保處人員有拍下虎頭蜂築巢位置的照片，傳送給傷者確認就是他們看到的蜂巢。
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