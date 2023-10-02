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暗夜無名火 台南後壁塑膠再生工廠濃煙竄

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

暗夜無名火，台南後壁塑膠再生工廠濃煙竄，消防隊員歷經逾2小時撲滅。圖 ／民眾提供
暗夜無名火，台南後壁塑膠再生工廠濃煙竄，消防隊員歷經逾2小時撲滅。圖 ／民眾提供
台南市後壁區一間塑膠再生工廠，今天凌晨不明原因起火，現場濃煙明火竄升，消防局調派24車44名消防隊員趕至，歷經約2小時將火勢撲滅，幸無人受困，詳細起火原因待釐清。

消防局是在凌晨3點33分獲報後壁區菁豊里某企業冒出濃煙，緊急調派第一大隊所轄後壁、白河、新營、東山、鹽水、柳營等消防分隊消防車及人員馳往灌救。

經查，現場為鐵皮鋼構建物，起火處為第三面機台，燃燒面積約60平方公尺，消防隊員出水線將火勢阻絕遏止，今晨5點控制火勢，5點54分撲滅，警消清查現場，未發現人員受困，詳細起火原因將持續深入調查。

暗夜無名火，台南後壁塑膠再生工廠濃煙竄，消防隊員歷經逾2小時撲滅。圖 ／民眾提供
暗夜無名火，台南後壁塑膠再生工廠濃煙竄，消防隊員歷經逾2小時撲滅。圖 ／民眾提供

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